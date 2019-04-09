Abdurrahman Dilipak'tan AK Partili o isimlere: Şu içimizdeki beyinsizlere dikkat

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, "Şu içimizdeki beyinsizlere dikkat. Artık bunların süt dişleri yok. Köpek dişleri var. ‘İnatçı' birtakım ‘Şeytan'ları ve ‘gözü dönmüş, Şeytanlaşmış, münafık karakterli' başka dostları da var!" diye yazdı.

Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit'te "Siyasetname okumazsak şikayetname dinleriz" başlığıyla yayımlanan yazısında "Bakın bir ülkede adalet yoksa barış da olmaz. Adalet ve barış yoksa, hiçbir özgürlük güvende değil demektir. Her zaman, her yerde haksızlık olur" ifadesini kullandı.

Dilipak şöyle devam etti:

'Bu içimizdeki beyinsizlere dikkat'

Bu ‘içimizdeki beyinsizlere' dikkat. Artık bunların süt dişleri yok. Köpek dişleri var. Çeneleri de çok güçlü. ‘İnatçı' birtakım ‘Şeytan'ları ve ‘gözü dönmüş, Şeytanlaşmış, münafık karakterli' başka dostları da var!

Siz FETÖ'cüleri kovarken, onlara musallat olan Şeytanlar, kılık değiştirip başka ‘Cemaat'lerin kimlikleri ve sizlerle yakın duran yapılar üzerinden çevrenize sızıp, oyunlarına kaldıkları yerden devam ettiler. Siz kapıdan kovdunuz, onlar bacadan girdiler. Yakınlarınıza, çevrenize bakın!

Eğer bu olaylardan da ders almayacaksak, gelecek olan 2. bir ‘şefkat tokadı' değil, bundan sonrası daha da ağır bir ders olacaktır. Umarım bu defa olanlardan ders alınmıştır ve çözüm için geç kalınmaz. Çünkü yarın bugünden daha kolay olmayacak."