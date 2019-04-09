HABER /  MEDYA
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

Abdurrahman Dilipak'tan AK Partili o isimlere: Şu içimizdeki beyinsizlere dikkat

Abdurrahman Dilipak'tan AK Partili o isimlere: Şu içimizdeki beyinsizlere dikkat

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, "Şu içimizdeki beyinsizlere dikkat. Artık bunların süt dişleri yok. Köpek dişleri var. ‘İnatçı' birtakım ‘Şeytan'ları ve ‘gözü dönmüş, Şeytanlaşmış, münafık karakterli' başka dostları da var!" diye yazdı.

Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit'te "Siyasetname okumazsak şikayetname dinleriz" başlığıyla yayımlanan yazısında "Bakın bir ülkede adalet yoksa barış da olmaz. Adalet ve barış yoksa, hiçbir özgürlük güvende değil demektir. Her zaman, her yerde haksızlık olur" ifadesini kullandı.

Dilipak şöyle devam etti:

'Bu içimizdeki beyinsizlere dikkat'

Bu ‘içimizdeki beyinsizlere' dikkat. Artık bunların süt dişleri yok. Köpek dişleri var. Çeneleri de çok güçlü. ‘İnatçı' birtakım ‘Şeytan'ları ve ‘gözü dönmüş, Şeytanlaşmış, münafık karakterli' başka dostları da var!

Siz FETÖ'cüleri kovarken, onlara musallat olan Şeytanlar, kılık değiştirip başka ‘Cemaat'lerin kimlikleri ve sizlerle yakın duran yapılar üzerinden çevrenize sızıp, oyunlarına kaldıkları yerden devam ettiler. Siz kapıdan kovdunuz, onlar bacadan girdiler. Yakınlarınıza, çevrenize bakın!

Eğer bu olaylardan da ders almayacaksak, gelecek olan 2. bir ‘şefkat tokadı' değil, bundan sonrası daha da ağır bir ders olacaktır. Umarım bu defa olanlardan ders alınmıştır ve çözüm için geç kalınmaz. Çünkü yarın bugünden daha kolay olmayacak."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İstanbul'da yeniden sayılan 51 sandıkta AK Parti ve CHP'ye çıkan oya bakın
Foto Galeri İstanbul'da yeniden sayılan 51 sandıkta AK Parti ve CHP'ye çıkan oya bakın Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu
Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu
İstanbul seçim sonuçları işte 21 ilçede yeniden sayılacak 51 sandık
İstanbul seçim sonuçları işte 21 ilçede yeniden sayılacak 51 sandık
AK Parti'den "YSK'nın İstanbul'da tüm oyların sayılmasını reddetmesine" karşı hamle!
AK Parti'den "YSK'nın İstanbul'da tüm oyların sayılmasını reddetmesine" karşı hamle!
Belediye otobüsü devrildi: 25 yaralı
Belediye otobüsü devrildi: 25 yaralı
YSK kararı sonrası CHP İstanbul il binasında büyük sevinç
YSK kararı sonrası CHP İstanbul il binasında büyük sevinç
Mehmet Ekici şimdi yandı! Ağır ceza kapıda
Mehmet Ekici şimdi yandı! Ağır ceza kapıda
ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da korkutan gecekondu yangını!
Ankara'da korkutan gecekondu yangını!
10 Nisan evde bakım parası yatan 2 il listeye girdi!
10 Nisan evde bakım parası yatan 2 il listeye girdi!
AÖF sınav yerleri 2019 belli oldu AÖF sınav giriş belgesi çıkarma
AÖF sınav yerleri 2019 belli oldu AÖF sınav giriş belgesi çıkarma
Adem Ljajic'ten sözleşme açıklaması
Adem Ljajic'ten sözleşme açıklaması
İtalya: Türkiye'nin AB üyelik süreci ortadan kaldırılsın
İtalya: Türkiye'nin AB üyelik süreci ortadan kaldırılsın
19 Nisan kandil mi ne kandili var 2019
19 Nisan kandil mi ne kandili var 2019
CHP'den kritik hamle! 55 il başkanı İstanbul'a gelecek
CHP'den kritik hamle! 55 il başkanı İstanbul'a gelecek
2019 üniversite sınavı ne zaman ÖSYM YKS oturum bilgileri
2019 üniversite sınavı ne zaman ÖSYM YKS oturum bilgileri
Yorumlar 6 yorum