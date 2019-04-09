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Ankara'da korkutan gecekondu yangını!

İhlas Haber Ajansı
Ankara'da korkutan gecekondu yangını!

ANKARA’nın Altındağ ilçesinde bir gecekondu henüz belirlenemeyen sebeple alev alev yandı.

Olay saat 02.00 sularında Ankara’nın Altındağ İlçesi Hacıbayram Mahallesinde meydana geldi. Uzunyol sokağın yamaç kısmında bulunan bir gecekondu, henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı.

İçeride Kimse Yoktu

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin sardığı gecekondunun çatısı çökerken içerisinde kimsenin olmaması olası bir faciayı engelledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınabilen yangında, gecekondu kullanılamaz hale geldi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı. 

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