Meteoroloji'den uyarı! Kuvvetli rüzgar ve sağanak geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önemli uyarılarda bulundu. Sabah saatlerinde yurdun batı kesimleri, öğle saatleri itibariyle ise Orta Anadolu ve Akdeniz'in doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış tahmininde bulunan MGM, saatte 70 kilometreyi bulabilecek kuvvetli fırtına dolayısıyla çatı uçması ve direk devrilmesi hususunda uyarıda bulundu.
Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece düşüş göstereceğine 9 Nisan hava durumu verilerinde yer veren MGM, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda yaşanacak kuvvetli fırtına konusunda ise uyardı. MGM, birçok il için ise yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Muş ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Mersin, Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığı: İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.