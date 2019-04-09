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Galatasaray Kadıköy'deki derbi için seferberlik ilan etti!

Galatasaray Kadıköy'deki derbi için seferberlik ilan etti!

Galatasaray yönetimi önümüzdeki pazar günü ezeli rakibi Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynanacak derbiden galibiyetle ayrılmak için seferberlik ilan etti.

Fenerbahçe derbilerine ayrı bir motivasyon ile çıkan Galatasaray için 14 Nisan Pazar günü Kadıköy'de oynanacak maç daha da kritik bir hale geldi. Böyle bir maçtan kayıpsız ayrılmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, saha dışında moivasyonu sağlamak için takım için çeşitli kaynaklarını seferber etti. Buna göre bir dizi kararlar alacak olan yönetim ve Florya cephesinin derbiye kadarki düşünceleri şöyle:

Otelde Kamp
 
Florya ile Kadıköy arasındaki mesafe ve trafik dikkate alınarak, maç öncesi Zincirlikuyu’daki bir otelde kampa girilecek. Sarı-kırmızılılar geçen yıl da Zorlu’daki bu otelde kamp yaparak Kadıköy’e geçmişti.

İlk Kez Bir Maça Özel Pirim

Yönetim şampiyonluk yolunda çok kritik öneme sahip olan Fenerbahçe maçı için özel prim vermeyi de gündemine aldı. Bugünkü yönetim toplantısında gündem başlıkları arasında yer alan prim kabul edilirse, rakamı da Florya’nın (Fatih Terim) belirlemesi istenecek.

Türk Telekom'da Antrenman

Cim-Bom, geçen sezon olduğu gibi, derbi öncesinde yapacağı bir antrenmanı taraftara açarak, Türk Telekom Stadı’nda taraftarıyla kucaklaşmayı amaçlıyor. Teknik direktör Fatih Terim de buna sıcak bakıyor.

Hafta içinde başkan Mustafa Cengiz ve 2. başkan Abdurrahim Albayrak’ın Florya Metin Oktay Tesisleri’ne yapacakları ziyarette bu konunun ele alınması bekleniyor.

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