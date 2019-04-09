 AK Parti'den İstanbul seçimleriyle ilgili 3 plan! Seçim yenilecek mi?

AK Parti’nin talebi doğrultusunda İstanbul’da geçersiz oyların sayımında sona doğru yaklaşılırken YSK AK Parti'nin bütün ilçelerde sayım talebini reddetti. Seçimin yenilenme ihtimali de dahil Ak Parti'nin kulislerinde İstanbul için 3 farklı görüş dile getiriliyor.

BBC Türkçe'nin kulislere dayandırdığı haberinde "AK Parti'de İstanbul seçimlerine ilişkin 3 farklı görüş öne çıkıyor" ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya gezisi öncesinde İstanbul seçimleriyle ilgili “neredeyse bütünü usulsüz” vurgusu yapıp, 2014’te Yalova ve Ağrı’da seçimlerin yenilendiğini anımsatmasının ardından, “iptal” olasılığı konuşulmaya başladı.

AK Parti’nin talebi doğrultusunda İstanbul’da geçersiz oyların sayımında sona doğru yaklaşılırken, yarışı önde götüren CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti adayı Binali Yıldırım arasındaki oy farkı kapanmadı. Bunun üzerine “organize usulsüzlük” olduğu gerekçesiyle İstanbul’un 39 ilçesindeki tüm oyların sayılması için YSK’ya başvuran AK Parti’nin bir sonraki hamlesinin ne olacağı merak konusu.

Tam kanunsuzluk gerekçesiyle seçimin yenilenmesini isteyecek

YSK’nın kararı öncesinde AK Parti kulislerinde olası yeni itiraz sürecine ilişkin birkaç senaryo konuşuluyordu. Buna göre itirazın sonuçlanmasının ardından, ikinci hamlenin “olağanüstü itiraz” hakkı kullanılarak, “tam kanunsuzluk” gerekçesiyle, seçiminin yenilenmesinin talep edilemesi olduğu yorumu yapılıyor.

AK Parti’de 3 görüş

AK Parti’de İstanbul seçimlerine ilişkin 3 farklı görüş öne çıkıyor. Seçimin hemen ertesinde bir grup, seçim sonuçları ile ilgili “Sonuç kabul edilir, rakip aday tebrik edilir” görüşünü dile getiriyordu. Ancak parti yönetiminin, “organize usulsüzlük” gerekçesiyle tüm itiraz yollarını kullanacağını açıklaması, bu grubun önerisinin seçenek dışında kalmasına yol açtı.

Hukuki itiraz haklarını kullanması doğal

Parti içinde uzun yıllardır siyaset yapan, içlerinde çok sayıda deneyimli siyasetçinin de bulunduğu bir grup, partinin hukuki itiraz haklarını kullanmasının doğal olduğuna, geçersiz oyların sayımına ilişkin itirazların da bu nedenle yapıldığına işaret ediyor.

Seçim iptali doğru olmaz

Bu grupta yer alanlar, muhalefet adayı açısından “mağduriyet” algısı yaratacağı, ayrıca tüm muhalefet partilerinin Ekrem İmamoğlu’nun etrafında birleşme olasılığına işaret edip, seçim iptalinin doğru olmayacağını savunuyorlar.

Seçimin yenilenme ihtimali var

Parti içinde bir grup ise her ne koşulda olursa olsun İstanbul’un AK Parti’nin hakkı olduğunu, usulsüzlüklerle İmamoğlu’nun önde çıktığını belirtip, seçim iptali dahil her türlü yasal yola başvurulması gerektiğini ileri sürüyor. Erdoğan ve Ali İhsan Yavuz’un açıklamaları dikkate alındığında, bu görüşü savunanların görüşlerinin yaşama geçme olasılığına yüksek şans tanınıyor.