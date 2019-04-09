Ersun Yanal'dan iki oyuncuya fırça!

Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, kırmızı kart gören Mehmet Ekici ile birlikte net fırsatları kaçıran Moses'i haşladı.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın göreve gelmesiyle birçok şey değişti. Oyuncuların bireysel performansları arttı, takım istatistikleri yükseldi. Sarı-lacivertliler, artık daha çok topla oynuyor, daha çok koşuyor, isabetli pas, gol pozisyonu üretme daha fazla, rakibe verilen pozisyon daha az. Ancak rakamlardaki bu olumlu artış, sonuçlara aynı oranda yansımıyor.



"Bu seviyede bu kadar beceriksiz olamazsınız"

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Ankaragücü deplasmanında 11 net gol pozisyonu üreten Fenerbahçe, rakibin kaleye ilk şutunda golü yerken beraberliği zor kurtardı. Karşılaşmadan sonra teknik direktör Ersun Yanal'ın oyuncularına haklı sitemi vardı. "Bu seviyede bu kadar beceriksiz olamazsınız" çıkışında bulunan Yanal "Bunca fırsatı harcadıktan sonra maçı kazanmayı bekleyemezsiniz" dedi.

''Böyle devam etmemiz söz konusu olamaz"

Ersun Yanal, pozisyonları tek tek izlettiği oyuncularına hatalarını gösterip uyarılarda bulunurken "Camianın beklentileri, sıralamadaki durumumuz ortadayken böyle devam etmemiz söz konusu olamaz" çıkışında bulundu.



"Çabanı takdir ediyorum ama...''

Tecrübeli teknik adam öfkesini kontrol etmekte zorluk çekerken hedefindeki isimler özellikle Moses ve Mehmet Ekici oldu. Nijeryalı yıldıza "Çabanı takdir ediyorum ama senin kalitendeki bir futbolcuya yakışmayan pozisyonlar harcadın" siteminde bulunan Ersun Yanal kırmızı kart gören Ekici'yi ise sert bir dille ikaz etti.

"Bir daha hiç kimseden böyle bir olay beklemiyorum"

Ekici'ye "Haklı dahi olsan kendine hâkim olmak mecburiyetindesin. Yaptığın hareket sana yakışmadı. Akıllıca da değildi" diyen Yanal, oyuncularına "Bir daha hiç kimseden böyle bir olay beklemiyorum" uyarısı yaptı.