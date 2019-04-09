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Astronotlar batarya değişimi için harekete geçti

Astronotlar batarya değişimi için harekete geçti

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) görevli olarak çalışan astronotlar, istasyonda batarya değişimi için yine uzay yürüyüşüne çıktı.

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotu Anne McClain ve Kanadalı meslektaşı David Saint-Jacques'ın, yürüyüş sırasında istasyonun dışında batarya değişimi ve kablo döşeme işini tamamlaması gerekiyor.

Döşenecek yeni kablonun, UUİ'nin Kanada yapımı robot kolu için güç devresi desteği sağlayacağı ve iletişimi iyileştireceği ifade edildi. 

Astronotların, daha önce yerleştirilen 6 lityum-iyon bataryadan birinin çalışmaması üzerine bu sefer iki eski nikel-hidrojen bataryayı yeniden istasyonun dışına takacağı belirtildi.

Bu, astronotların 2,5 haftada yaptığı 3. uzay yürüyüşü olacak.

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