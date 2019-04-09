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Ozan Kabak Bundesliga'da mart ayının "en iyi genç oyuncusu" adayı

Ozan Kabak Bundesliga'da mart ayının "en iyi genç oyuncusu" adayı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Stuttgart'ta forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, Bundesliga'da mart ayının "en iyi genç oyuncusu" yarışmasında aday gösterildi.

Bundesliga'nın resmi internet sayfasında yer alan açıklamada, mart ayının "en iyi genç oyuncusu" yarışmasında Ozan Kabak'ın yanı sıra Hertha Berlin'den Marko Grujic ve Eintracht Frankfurt forması giyen Almamy Toure'nin aday gösterildiği belirtildi.

İkili mücadele ve güven veren pasları dikkat çekiyor

Ozan Kabak'ın ara transfer döneminde Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer edildiğinin ve ilk 11'de oynamaya başladığının aktarıldığı açıklamada, genç savunma oyuncusunun ikili mücadele ve güvenli paslarıyla dikkati çektiği kaydedildi.

Bundesliga'nın 24. haftasında Ozan Kabak'ın Hannover 96'ya karşı iki gol atarak ligde bir maçta iki kez fileleri havalandıran en genç savunma oyuncusu olarak tarihe geçtiğinin anımsatıldığı açıklamada, 19 yaşındaki futbolcunun performansıyla mart ayında A Milli Takım'a çağrıldığı ifade edildi.

Umut veren savunma oyuncuları arasında

Açıklamada, Türkiye'nin en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Ozan Kabak'ın dünyanın umut veren savunma oyuncularından biri olduğu da aktarıldı.

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