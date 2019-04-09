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Xiaomi bu kez güldürmedi! Mi 9 Türkiye fiyatı dudak uçuklattı

Xiaomi bu kez güldürmedi! Mi 9 Türkiye fiyatı dudak uçuklattı

Geçtiğimiz yıl Türkiye'de açtığı 2 mağaza ile pazarını genişleten Çinli teknoloji markası Xiaomi'nin, yeni modeli Mi 9 için belirlediği Türkiye fiyatı 'yok artık' dedirtti.

Diğer markalara göre uygun fiyatlı modelleri ile 2018 gelirini 2017 gelirine göre 2 katına katlayan Xiaomi, hızla büyümeye devam ediyor.

Ancak teknoloji devlerine kafa tutan Xiaomi'nin Türkiye'deki kullanıcıları, yeni çıkan Mi 9 ürünü için şaşırdı. Merakla beklenen Xiaomi Mi 9 modeli, Dünyanın birçok ülkesinde oldukça uygun fiyatlarla satışa sunulurken, Türkiye fiyatıyla adeta dudak uçuklattı.

Fiyatı ne kadar?

Xiaomi Mi 9'un Türkiye fiyatı 4999 TL olarak belirlendi. Bunun en büyük nedeni olarak, kur farkı görülüyor. 

Xiaomi mi 9 Özellikleri

Boyutlar: 155 x 75 x 7.6 mm
Ekran: 6.39 inç, 19.5:9 Full HD+ AMOLED (1080×2280 piksel) yüzde 90.7 ekran/kasa oranı + HDR10 desteği
İşlemci ve Grafik Birimi: 2.84GHZ sekiz çekirdekli Snapdragon 855 – Adreno 640
RAM: 6/8 GB RAM
Depolama: 128 GB depolama alanı
Arka üçlü kamera: f/1.75 48 MP ana kamera (Sony IMX586) + 16 MP ultra geniş açılı kamera (Sony IMX 481) + 12 MP telefoto 2x optik yakınlaştırma ( Samsung S5K3M5)
Ön Kamera: 20 MP + HDR desteği
Video: 1080p 30fps
Batarya: 20W kablosuz hızlı şarj / 27W hızlı şarj destekli 3300 mAh
İşletim Sistemi: MUIU 10 tabanlı Android 9.0 Pie

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