Burcu Çetinkaya eşi kimdir Bucak aşiretinden Mehmet Bucak yaşı?

Ünlü rallici Burcu Çetinkaya şu günlerde tekrar gündemde. Türbanını çıkardığını söyleyen Burcu Çetinkaya yıllar sonra saçları açık ilk pozunu verdi ve neden tesettürden çıktığını açıkladı. Peki Burcu Çetinkaya kimdir, Bucak Aşireti'nden olan eşi oğlunun babası Mehmet Bucak kimdir, yaş farkı kaç?

Ralli pilotu ve sporcu kişiliği ile tanıdığımız Bucak Aşireti'nin ileri gelenlerinden Burcu Çetinkaya tesettürden çıktı, başını açtı ve neden başörtüsünü çıkardığını ise instaframdan açıkladı. 6 yıldır başörtülü olan Burcu Çetinkaya'nın bu kararı sosyal medyada da çok yankı buldu. Destek olan kadar kararını eleştirenlerde çok oldu. Peki kimdir Burcu Çetinkaya, kaç yaşında, aslen nereli ve eşi Mehmet Bucak kimdir?

Sosyal medya hesabından, başı açık olarak at bindiği bir videosunu paylaşan rallici Çetinkaya, “Bu kadar yapabildim” dedi ve şu notu paylaştı: “Bugün bir karar aldım ben. Bu kararda asla 6 yıldır taşımaya çalıştığım başörtüsüne inanmamak veya saygısızlık yok. Bu kadar yapabildim. Aldığım kararı tamamen manevi yaşamak istedim. Hatta imkan olsaydı sessizce. Nasip. Gücüm yetmedi diyelim. Kalbim aynı yerde. Ama o da benimle Allah arasında zaten. Bu süreçte benden güç alanlar olduysa onları istemeden kırdıysam özür. Her hareketimi 6 yıldır siyasi zannedenler vardı. Belediye başkanı, siyasetçi adayı her şey yaptılar. Onlarca iftira attılar. Hayatımda hiç bir siyasi partiye üye olmadım ben. Hatta siyasi tekliflere hayır diyerek sporumu yapmaya devam etmeyi seçtim. Şimdi de kendi halimde işime gücüme bakarak hayatıma devam edeceğim inşAllah. Sadece azıcık kendimi dinlemeye ihtiyacım var…. Bu geçen süreçte alkışları hiç kabul etmedim. Hakaret edenlere de kırılmamaya çalıştım. Sadece hakkımda konuşulduğunda cevap hakkımı kullandım. Şimdi de bakış açım aynı…. Kimseye hakaret etmeden hayatı yaşamaya devam etmeye çalışacağım….

BURCU ÇETİNKAYA KİMDİR: 19 Mart 1981 İstanbul doğumludur. Babası İlhan Çetinkaya, otomotiv ve taşımacılık sektörlerinde üst düzey yönetici.

Özel Bebek Yeni Yıldız ilkokulunu bitirdikten (1992) sonra girdiği Robert College de önce orta (1996) ardından da lise eğitimini (1999) tamamladı. Koç Üniversitesi’nin Ekonomi bölümünden 2005 yılında mezun olduktan sonra senaristlik ve satış-pazarlama konularında iş hayatına atıldı.

İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Kürtçe ve Arapça biliyor, bekar. Koyu bir Bursaspor taraftarı olarak bilenen Çetinkaya çoğu deplasman maçlarına gitmektedir.

Caddebostan Spor Kulübü’nün üyesi ve otomobil sporları dışında iyi bir snowboard’cu. Satranç ve sinema ise spor dışı hobileridir.

Kariyeri

Otomobil sporları kariyeri, 2005 sezonunda Hitit Rallisi ile başladı. Fiat Palio ile katıldığı bu ilk yarışında bayanlarda 3’ncü oldu. Aynı yıl Fiat Rallisi’nde yine bayanlar kupasında 3’ncülüğünü yineledi.

Kocaeli Rallisi’nde Bayanlar 2’ncisi; Beykoz Rallikrosu’nda sınıf 2’de 5’nci oldu. 2005 Castrol İstanbul Ralli Şampiyonası’nın üç yarışına da katıldı ve Palio’su ile hepsinde finişe gelme başarısı gösterdi.

Genel klasmanlarında 25, 21 ve 15’nci sıralarda tamamladığı her üç rallide de Bayanlar Kupası’nı rakiplerine kaptırmadı. Sonuçta; 2005 Castrol İstanbul Ralli Şampiyonası Bayanlar 1’nciliğini kazandı. Castrol Fiesta Rally Cup’ta ilk 10’a seçilen tek bayan pilot olarak, 2006 sezonu rallilerinde 9 erkek rakibi ile sıkı bir rekabete girecek. Kariyerinin İlk ralli otomobili olan Palio’dan sonra Fiesta ST ile start alacak ama gönlünde Fiat Punto Süper 2000 ile yarışmak yatıyor.