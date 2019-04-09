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YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika seçim açıklaması

Anadolu Ajansı

YSK Başkanı Sadi Güven seçim sonuçlarıyla ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Güven ''Yargı süreci dışında dosya içeriği hakkında herhangi bir bilgi verecek değilim'' dedi.

İstanbul'da seçim sonuçları belirsizliğini koruyor. YSK Ak Parti'nin bütün ilçelerde sayım yapılsın talebini reddederken geçersiz oyların sayımıyla birlikte İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki oy farkı 14 binlere kadar düştü. 

Ak Parti seçimin iptali için başvuracağını açıklarken gözler sürekli YSK'da yaşanan gelişmelerde. YSK Başkanı Sadi Güven bu sabah gazetecilerin karşısına çıktı.

Güven Büyükçekmece'de 11 bin seçmene yapılan operasyonla ilgili ''Yargı süreci dışında dosya içeriği hakkında herhangi bir bilgi verecek değilim'' açıklamasında bulundu.

5 partinin temsilcileri bulunuyor

Güven, YSK binası önünde yaptığı açıklamada, 11 yüksek mahkeme üyesinden oluşan YSK'nin toplantılarında, temsilci bulundurma hakkına sahip AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti temsilcilerinin de bulunduğunu belirtti.

Yargısal süreç devam ediyor gelen tüm dilekçeleri değerlendiriyoruz

Değerlendirmelerin sürdüğüne işaret eden Güven, "Yargısal süreç devam ediyor. Önümüze gelen tüm dilekçeleri, talepleri ve itirazları tek tek incelemek suretiyle karşılıyoruz. Yargı süreci içinde dosyaların içeriğiyle ilgili herhangi bir bilgi verecek değilim." dedi.

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