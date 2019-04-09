Fenerbahçe Ahmet Düverioğlu ile nikah tazeledi

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın başarılı pivotu Ahmet Düverioğlu’nun sözleşmesi 3 yıl daha uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, mücadele ettiği tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefiyle yoluna devam ederken, önümüzdeki sezonlar için de hazırlanmayı sürdürüyor. Ekibimiz bu doğrultuda yapılan çalışma kapsamında, başarılı pivot Ahmet Düverioğlu’nun sözleşmesini 3 yıl daha uzatmıştır.

Fenerbahçe formasını 2016-17 sezonunda bu yana başarıyla terleten Ahmet Düverioğlu, bu süreçte kazanılan tarihi başarılarda da önemli pay sahibi olmuştu. Ahmet, formamızı giydiği süreçte gösterdiği gelişim ve ortaya koyduğu performansla da büyük takdir topladı. Takımımızın uzun rotasyonunun en önemli parçalarından biri olan Ahmet, Fenerbahçe Beko formasını 2021-2022 sezonunun sonuna dek giymeye devam edecektir.

Yapılan bu anlaşmanın kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diler, Ahmet Düverioğlu’na Fenerbahçe Beko forması altında nice büyük başarılar ve kupalar dileriz" denildi.