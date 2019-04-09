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İflas ettiği açıklanmıştı! İşte dev firma için yeni karar

İflas ettiği açıklanmıştı! İşte dev firma için yeni karar

Pamukkale Turizm'den yapılan açıklamada, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nin iflas kararını bozarak İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesine geri gönderdiği belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada, 27 Ekim 2018'de konkordato talebinde bulunan firmayla ilgili İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin iflas kararı verdiği anımsatıldı.

Bu karardan sonra şirketin İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesine başvurarak karara itiraz ettiği bildirildi.

Şirketten kritik açıklama

Açıklamada, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesinin İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi kararı hakkında yeniden tahkikat yaparak iflas kararını bozduğu ve İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesine geri gönderdiği kaydedildi.

Firmanın seferlerine aynı şeklide devam edeceği ve faaliyetlerinde herhangi bir aksaklık olmayacağı aktarıldı.

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