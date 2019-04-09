İflas etmişti! Pamukkale otobüs şirketi hakkında yeni karar

İZMİR Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi, Pamukkale turizm hakkında yeniden tahkikat yaparak iflas kararını kaldırdı.

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Pamukkale Turizm için iflas kararı verilmişti. Geçtiğimiz günlerde yapılan toplantıda 462 alacaklıdan 442’si “Pamukkale Turizm kapanmasın” demiş ve toplantıda; %83 devam, %12 çekimser oy kullanmıştı. Şimdi ise Pamukkale Turizm hakkındaki iflas kararı geri döndü. Türkiye'nin en köklü ulaşım markalarından biri olan Pamukkale AŞ. seferlerine aynı şekilde devam ederek, faaliyetlerini sürdürecek.

Pamukkale Turizm'den açıklama

Yaklaşık 3 bin 500 kişinin çalıştığı Pamukkale AŞ tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:



-“İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 17.Hukuk Dairesi tarafından iflas kararının kaldırılması, 3.500 çalışanımız, aileleri, iş ortaklarımız ve yolcularımızdan oluşan tüm Pamukkale Turizm ailesi adına adil bir sonuç olmuştur.

-Bu süreçte bizlere mesajları ile destek veren sadık ve sevgi dolu tüm yolcularımıza, görevlerini yaparken profesyonelliklerinden taviz vermeyen sabırlı ve güler yüzlü çalışanlarımıza, Pamukkale Turizm ailesine verdikleri destekten bir an bile tereddüt etmeyen güvenilir iş ortaklarımıza, sektör mensuplarına, basın mensuplarına, ülkemizin adil ve sağduyulu tüm hukukçularına, bizlerle henüz seyahat etme imkanı bulamamış olmalarına rağmen sevgileri ile moral veren herkese, yürekten teşekkürler.