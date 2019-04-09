Fenerbahçeli Dirar'dan Galatasaray'a sinkaflı küfür

Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Nabil Dirar'ın Galatasaray'a küfürlü tezahüratta bulunduğu ve bir taraftarın bu anları telefonla kaydederek sosyal medyadan paylaştığı video büyük tartışma yarattı.

Spor Toto Süper Lig'de 28.haftanın en önemli maçında Fenerbahçe ile Galatasaray 14 Nisan Pazar akşam saat 19:00'da Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Dev derbi öncesi Fenerbahçeli Dirar'ın Galatasaray'a küfür ettiği video gündeme bomba gibi düştü.

Dirar'dan Galatasaray'a küfür

Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Nabil Dirar'ın Galatasaray'a küfürlü tezahüratta bulunduğu ve bir taraftarın bu anları telefonla kaydederek sosyal medyadan paylaştığı video büyük tartışma yarattı.

Melo daha önce sosyal medyadan ceza almıştı

Galatasaraylı taraftarlar ortaya çıkan bu görüntü sonrası Melo'nun twitterdan ceza almasını örnek göstererek Dirar'ın cezalandırılmasını istedi.