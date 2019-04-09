10 nisan polis haftası etkinlikleri 2019 takvimi neler?

Canımızı malımızı koruyan, kamu düzenini sağlayan polislerin en önemli günlerinden biri olan Polis Haftası ne zaman 2019, Polis Haftası ne demek, etkinlikler neler soruları merak konusu oldu. Bu sene Polis haftası 1-10 Nisan arasında kutlanacak. İşte, Polis Haftası hakkında merak edilenler ve etkinlik takvimi

Polis haftası ne zaman 2019, polis haftası etkinlikleri neler, ve neden Polis Haftası kutlanıyor önemi nedir soruları araştırılmaya başladı. Polis haftası her yılın nisan ayının 1'ile 10'u arasında kutlanıyor. Polis haftası her sene tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Türk Polis teşkilatı mensupları bu yıl hem 174. kuruluş yıl dönümlerini hem de bu vesile ile Polis Haftasını kutlayacak.

POLİS HAFTASI ETKİNLİKLERİ NELER: Türk Polis Teşkilatı’nın 174. kuruluş yıl dönümü programı belli oldu. Buna göre, kuruluş yıl dönümü etkinlikleri 8-12 Nisan’da gerçekleştirilecek. Program kapsamında, 9 Nisan’da Cebeci, Gölbaşı ve Karşıyaka’daki polis şehitlikleri ziyaret edilecek. Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde şehitler için mevlit okutulacak, bir otelde şehit ve gazi aileleri onuruna yemek verilecek. Etkinlikler, 10 Nisan’da Anıtkabir ziyaretiyle devam edecek. Akşam saatlerinde de TRT Arı Stüdyosu’nda resepsiyon verilecek, canlı olarak Polis Günü Özel Konser programı düzenlenecek. Ayrıca 8-12 Nisan’da Kızılay Metro Çarşısı’ndaki sanat galerisinde 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisi vatandaşlarla buluşturulacak.

POLİS HAFTASI İÇİN ÖZEL KLİP

Her yıl 1-10 Nisan tarihleri arasında kutlana “Polis haftası” kapsamında hazırlanan videolarda, düzenlenen operasyonlardan kesitler ve 2018 yılında suç ve suçluyla mücadelede elde edilen başarı verileri yer aldı.

Özel Harekat ve Eğitim Şube Müdürlüğü’nün de çalışmalarının yer aldığı klipler “Biz Türkiye’nin emanetiyiz” sloganıyla son buluyor…

POLİS HAFTASI NEDİR: Türk Polis Teşkilatı modern anlamda 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Halen 1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'na dayanarak örgütlenmiş ve 1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Sâlahiyet Kanunu ile yetkilendirilmiş bir teşkilattır. İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir genel müdürlüktür. Merkezde Daire başkanlıkları, taşrada İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri olarak örgütlenmiştir.

Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakârca görev yapan, Türk Polis Teşkilatı mensupları, Polis Teşkilatı 10 Nisan’da kurulduğu için 10 Nisan'ı her yıl Polis Günü olarak kutlar.