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Kurutulmuş 2 adet insan eli ile yakalandı polise itiraf etti

Kurutulmuş 2 adet insan eli ile yakalandı polise itiraf etti

Nijerya’da polisin şüphe üzerine durduğu adamın poşetinden kurutulmuş insan elleri çıktı. Şüpheli elleri ‘para ayinlerinde’ kullanmayı planladığını itiraf etti.

Nijerya’nın Ekiti eyaletinde bulunan bir kasabada vatandaşlar, soygun çetesinden aldıkları tehdit mektupları sonrası polise ihbarda bulundu. Güvenlik noktası oluşturan polis ekipleri, bölgeye giriş çıkış yapan vatandaşların üzerini aramaya başladı.

Mezarlıkta bulmuş

Polis, şüpheli hareketleri bulunan 23 yaşındaki bir genci durdurdu. Üzerinden her hangi bir şey çıkmayan gencin poşetini kontrol eden polisler ise şoke oldu zira poşetten 2 adet ‘kurutulmuş insan’ eli çıktı.

Şüphelinin, kurutulmuş elleri Okemesi Ekiti bölgesinde bir mezarlıkta bulduğunu ve elleri ‘para ayinlerinde’ kullanmayı planladığını itiraf ettiği belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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