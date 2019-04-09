Bitirim İkili 4 mü geliyor başrollerden ilginç paylaşım

Ünlü oyuncu Chris Tucker, Jackie Chan ile birlikte çekindiği fotoğrafı paylaşarak Bitirim İkili filminin 4. filmi için heyecanlandırdı.

Başrollerini Chris Tucker ve Jackie Chan’in oynadığı Rush Hour (Bitirim İkili) film serisi, yeniden mi ekranlara geliyor? Efsane serinin Rush Hour 4 ile ekranlara dönebileceği yönünde Pazar günü sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar büyük heyecan yarattı.

Doğum gününü kutladı

Twitter’da, Jackie Chan ile yan yana oldukları bir fotoğrafı paylaşan Chris Tucker, paylaşımında "Bugün Jackie’nin doğum günü. Jackie Chan’e mutlu yıllar diliyorum!" ifadelerine yer verdi.

Tucker, Instagram ve Facebook paylaşımlarında ise daha fazla detay ve ipucu verdi. Ünlü aktör, Chan ile birlikte parmaklarıyla 4 işareti yaptıkları bir fotoğraf paylaştı.

Hayranların birçoğu, bu paylaşımı Rush Hour 4’ün gelişini işaret eden bir ipucu olarak yorumladı.

1998 yılında vizyona girmişti 'Rush Hour' serisinin ilk filmi 1998 yılında, devam filmi olan 'Rush Hour 2' 2001 yılında, serinin son filmi 'Rush Hour 3' ise 2007 yılında vizyona girmişti.

Tucker, Şubat 2018’de yaptığı bir açıklamada, serinin dördüncü filminin planlandığını söylemişti. ESPN’in bir internet yayınında konuşan Tucker, "Bu, koşuşturmaların koşusturması olacak. Jackie bunun için hazır ve insanların unutamayacağı bir şekilde bunu yapmak istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.