3600 ek gösterge son haber ne zaman çıkacak net tarihi

Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, idareci ve emeklilerin beklediği 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak sorusu merak konusu oldu. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı 3600 ek gösterge için net tarihi verdi. 3600 ek göstergenin çıkması ve maaşlara yansıması Nisan-Mayıs ayında olacak. 3600 ek gösterge zammı ebeleri kapsamıyor.

3600 ek gösterge zammı için beklenen son haber geldi. 1.5 milyon öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, idareci ve emeklilerin beklediği 3600 ek göstergede son dakika haberi AK partili Naci Bostancı'dan geldi. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı 3600 ek göstergenin çıkması ve maaşlara yansıması Nisan-Mayıs ayında olacak dedi.

Milyonlarca kamu görevlisinin merakla beklediği 3600 ek gösterde son açıklama Naci Bostancı'dan geldi. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı 3600 ek göstergeyle ilgili yaptığı açıklamada seçim sonrasına kalacağını dile getirdi.

Bir televizyon programına katılan 3600 ek gösterge sorusuna şu cevabı verdi: “İnsanların 3600 ek göstergeyi bu kadar söylemelerin nedeni bir çıta atlama olarak görülmesinden bu kadar gündeme geliyor. Bunlar personel sistemi içerisinde değerlendirilecek konulardır. Nisan-Mayıs civarında bu gelişmeler yaşanır.”

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da geçtiğimiz hafta “Söz verdiğimiz her konunun arkasındayız” diyerek meclis takvimine uygun olması halinde tüm sözlerin yerine getirilmesi için yoğun çaba içinde olduklarını belirtmişti.

3600 ek gösterge Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından daha önce açıklanan ikinci 100 günlük eylem planında da yer alıyor.

3600 EK GÖSTERGE GELİNCE NE OLACAK: Peki ek gösterge değişim, yani 3600 ek gösterge ile bu dört gruptaki memurların maaşlarını ve emekli aylıklarının hesaplanması halinde ne değişecek?

Memur ya da emekli maaşları ne kadar artacak?

* Öğretmen, polis, hemşire ve imamların maaşları 3600 ek göstergeye göre hesaplandığı takdirde, 25 yıllık bir hizmeti bulunan bir memur, 1/4 dereceden emekli olduğunda 2 bin 950 lira emekli aylığı alacak.

*Örneğin hemşerilerin 2 bin 349 lira lan emekli aylığı 2 bin 950 lira olacak.

*Aynı derecede bulunan Öğretmenlerin ise 2 bin 417 lira olan emekli aylığı aynı şekilde 2 bin 950 lirada eşitlenecek.

* Polislerinde şu an 2 bin 517 lira olan emekli aylığı yine aynı şekilde 2 bin 950 lirada eşitlenecek. Ek göstergelerin değişmesinde hizmet süresi de fark edecek. Örneğin 30 yıl hizmeti bulunup ek göstergesi 3600’e çıkarılanların emekli aylığı da farklı bir şekilde artacak.

*Yine hizmet oranlarına bağlı olarak, 25 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkarılanların emekli aylıkları 2 bin 352 liradan 2 bin 950 liraya; Ayrıca, 30 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200’den 3600’e yükseltilenlerin emekli aylıkları da 2 bin 510 liradan 3 bin 147 liraya çıkarılacak.