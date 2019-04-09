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HDP'li Sırrı Sakık'tan çok tartışılacak açıklamalar: Milletvekillerimiz bizi yalnız bıraktı

HDP'li Sırrı Sakık'tan çok tartışılacak açıklamalar: Milletvekillerimiz bizi yalnız bıraktı

MUŞ'ta seçimi kaybeden HDP'li Sırrı Sakık, "Çok yalnız kaldığımızı söyleyebiliriz. Özellikle batıdaki milletvekillerinin büyük bir çoğunluğu buralarda olması gerekirdi" diyerek sitemde bulundu.

Muş'ta yarışa girdiği Cumhur İttifakı Adayı Feyat Asya'ya karşı 538 oyla seçimi kaybeden Halkların Demokratik Partisi (HDP) Muş Adayı Sırrı Sakık, yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada "Çok yalnız kaldığımızı söyleyebiliriz. Özellikle batıdaki milletvekillerinin büyük bir çoğunluğu buralarda olması gerekirdi" diye konuştu.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, Cumhur ittifakı 15 bin 919, HDP ise 15 bin 381 oy aldığı 31 Mart seçimlerine HDP Eş Başkan Adayı Sırrı Sakık itiraz etti. İlçe ve İl seçim kurullarına yaptığı itirazlar reddedilen Sakık, son olarak YSK'ya başvurdu. Sakık'ın talebi, 103 sandıkta kullanılan 2 bin 449 geçersiz oyun yeniden sayılmasıydı.

"Oylarımız diğer partilere yazıldı"

AK Parti'nin İstanbul'un Fethi ve 1071'deki Malazgirt Savaşıyla ilgili hassasiyetleri olduğunu savunan Sakık, "Bu kenti vermek istemiyorlardı. AKP'nin İstanbul'un fethi ve Malazgirt Savaşı ile ilgili hassasiyetleri var. Milliyetçi muhafazakarlara verebilecekleri tek bu kaldı. Muş'u çok rahatlıkla bu şekilde hallettiler, şimdi de İstanbul'u bu şekilde çözmeye çalışıyorlar. Asıl sorun medyanın gözü çok fazla buranın üzerinde olmadığı için, Muş'ta olup bitenler, İstanbul'da olmadı. Bizim buralarda oylarımız gasp edildi, diğer partilere yazıldı" ifadelerini kullandı.

"Burada resmen seçim yok"

Sakık, "Yargı olup bitenlere seyirci kaldı. Elimizde çok önemli doneler vardı. Hiçbir itirazımız buna rağmen kabul edilmedi. Burada resmen seçim yok, halkın iradesi farklı şekilde yansıdı. Bunlar da kendilerine göre dizayn ettiler. Hukuki boyutunu sonuna kadar sürdürdük. YSK'nın kararları da kesin olduğu için başvuruda bulunacağımız bir merci kalmadı. Olayın hukuki boyutu bitti. Ahlaki ve vicdani açıdan, halkın vicdanında mahküm olan bir olay" dedi.

"Ama Muş'u vermek istemediler"

Sakık'ın kendi partisine yönelik eleştirileri de vardı. Milletvekillerinin kendisini yalnız bıraktığını savunan Sakık, "Partinin yetkili kurulları oturup konuşacaklar. Olup bitenler hangi platformlara taşınır, ne yapılır? Bu olup bitenleri muhasebesi yapılmadan yola devam edemeyiz. Muhakkak bu işlerin muhasebesi yapılmalıdır. Buraya geldiğimizde, riskli bir yere geldiğimizi biliyorduk. Aramızda 20 puanlık fark vardı, farkı kapattık, seçimi de aldık. Ama Muş'u vermek istemediler. Parti de bu konuda muhasebesini ciddi ciddi yapmalıdır" açıklaması yaptı.

Kendi parti vekillerine eleştiri: Yalnız bıraktılar

Sakık, "Nerede, ne eksiklik var, ne oluyor, ne bitiyor? Çok yalnız kaldığımızı söyleyebiliriz. Özellikle batıdaki milletvekillerinin büyük bir çoğunluğu buralarda olması gerekirdi. Seçim boyunca batıda seçime katılmadığımız kentlerdeki bütün milletvekillerinin buralarda olması gerekiyordu. Vekiller de bu taraflara gelmediler. İddiamızın olmadığı yerlerdeki vekillerinin buralarda olması gerekiyordu. Ama ne yazık ki biraz da yalnız kaldık. Ben kendi adıma söyleyeyim, Muş'ta çok yalnız kaldım. Örgütlerimiz de yok zaten, büyük bölümü tutuklu, sürgüne gidenler oldu, şehri terk edenler oldu" diye konuştu.

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