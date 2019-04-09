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İstanbul seçimleriyle ilgili önemli gelişme! AK Parti seçimlerin yenilenmesi için YSK'ya başvuracak! AK Parti'den flaş açıklama Haberin devamı.
HABER /  YEREL SEÇİMLER 2019
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Kemal Öztürk AK Parti'deki asıl sorunu açıkladı

Kemal Öztürk AK Parti'deki asıl sorunu açıkladı

Yeni Şafak gazetesi yazarı Kemal Öztürk, İstanbul seçimlerine itiraza odaklanan AK Parti'nin seçmenin mesajını ıskaladığını söyledi. Öztürk'e göre AK Parti uzun süredir beklenen özeleştiriyi, yenilenmeyi yapamadı.

31 Mart yerel seçimlerinde beklenen neticeyi alamayan AK Parti'de tartışmalar sürüyor. Teşkilatlarda ve parti yönetiminde yorgunluk, parti içi çekişme iddiaları gündemdeki yerini koruyor. 

Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, "asıl sorunu tartışamamak" başlıklı köşesinde seçim sonuçlarını değerlendirdi. 

AK Parti'nin İstanbul seçimlerine ilişkin organize hırsızlık, FETÖ parmağı idialarını dile getirmesini yanlış bulan Öztürk,  "7 Haziran 2015 seçimlerinden bu yana AK Parti beklenilen özeleştiriyi, yenilenmeyi, tazelenmeyi yapmıyor bir türlü." diye yazdı. 

Ankara, Antalya başta, neden bu şehirlerin kaybedildiğini tartışılmamasına dikkat çeken Öztürk, yazısına şöyle devam ediyor:

Sorunları düzeltme işini rafa kaldırdı

"7 Haziran’da iktidardan düşen AK Parti, ‘mesajı aldık, hatalarımızı gördük’ diyerek bir özeleştiri yapmış ve yapısal sorunlarını düzeltme niyetini beyan etmişti. Ancak 1 Kasım 2015 seçimlerinde tek başına iktidar olunca, tespit ettiği sorunları düzeltme işini rafa kaldırdı"

AK Parti kendi yapısal sorunlarını, politikalarını, insan kaynaklarını, yönetim biçimini ciddi biçimde gözden geçirse, yerel seçimlerin farklı olacağını savunan yazar, yazısını şu ifadelerle tamamladı:

"Komplo teorisyeni olsam, birisinin AK Parti’ye kötülük yapmak için, özeleştiri yapmasını önleyerek, asıl sorunları tartışmayı engellediğini düşüneceğim."

Kemal Öztürk'ün yazısının tamamı

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