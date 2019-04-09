Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüşecek

MHP Lideri Devlet Bahçeli, bugün saat 14:00'te TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u Meclisteki makamında ziyaret edecek.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün saat 14:00'te TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u Meclisteki makamında ziyaret edecek.

Şentop'a Tam Kadro Destek

Bahçeli, TBMM Başkanı seçimine partisinin tam kadro halinde katılıp AK Parti adayı Mustafa Şentop’u eksiksiz destekleyeceğini bildirmişti. MHP lideri, Twitter hesabından bir açıklama yaparak, "Bekayı bilmeyen milleti bilmez, tehditleri görmez, tarihten anlamaz, ecdadı tanımaz. Kabukla uğraşan, kalburla elenip gitmeye de mahkumdur. Dileğim milli beka hedefine herkesin kilitlenmesi, dürüst ve namuslu her siyaset adamının milli bekaya sahip çıkmasıdır." ifadelerini kullanmıştı.