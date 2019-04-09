Kadıköy’de 56. randevu

Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de 14 Nisan Pazar günü yapacakları derbiyle Kadıköy’de 56. kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Stadı’nın yeniden hizmete girdiği 1982’den itibaren taraflar Kadıköy’de 55 maç yaptı. Geride kalan karşılaşmalarda ev sahibi sarı-lacivertliler 29, konuk sarı-kırmızılılar 9 galibiyet aldı, 17 maçta eşitlik bozulmadı.

Kadıköy’de Fenerbahçe’nin attığı 109 gole, Galatasaray 64 golle karşılık verdi.

Lig maçları

İki takım arasında yeni adıyla Ülker Stadı’nda yapılan 35 lig maçından 23’ünü Fenerbahçe, 5’ini Galatasaray kazandı, 7 derbi de berabere sonuçlandı.

Kadıköy’deki lig maçlarında Fenerbahçe 72, Galatasaray ise 32 gol attı.

Fenerbahçe sadece 4 maçta gol atamadı

Fenerbahçe, Galatasaray ile Kadıköy’de yaptığı maçların sadece 4’ünde gol atamadı.

Sarı-lacivertliler, rakibine geride kalan 55 maçın 51’inde Kadıköy’de en az 1 gol atarken, 3 kez 5, 1 kez de 6 gol kaydetti.

Galatasaray ise Fenerbahçe ile rakip sahada yaptığı 55 maçın 38’inde gol attı, 17’sinde suskun kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda 3 kez dörder gol atma başarısını gösterdi.

Yalnızca 4 maç golsüz bitti

İki takım arasında Kadıköy’de yapılan maçların sadece 4’ü golsüz bitti.

Kadıköy’de geride kalan 55 maçtan 51’inde 0-0’lık sonuca rastlanmadı.

3 Şubat 2008’deki Türkiye Kupası, 2010-2011 sezonu, 2011-2012 sezonu Süper Final Şampiyonluk Grubu ve 2017-2018 sezonu lig maçları golsüz sonuçlandı.

Galatasaray son 22 maçta galip gelemedi

Galatasaray, Kadıköy deplasmanında 19 yılı aşkın süredir resmi maç kazanamıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda son galibiyetini 1999’da aldı. 22 Aralık 1999 tarihinde yapılan lig maçını 2-1 kazanan Galatasaray, rakibiyle daha sonra Kadıköy’de oynadığı 3’ü Türkiye Kupası, 19’u da lig olmak üzere 22 resmi maçta galibiyete ulaşamadı.

Galatasaray, bu süre içinde Kadıköy’deki beraberliklerinden 2’sini Türkiye Kupası karşılaşmalarında elde ederken, deplasmandaki son 19 lig maçından 14’ünü yitirdi, 5 beraberlik alabildi.

İki takım arasında Kadıköy’deki son 22 maçtan 15’ini Fenerbahçe kazandı, 7’si berabere sonuçlandı. Fenerbahçe’nin bu müsabakalardaki 43 golüne, Galatasaray 14 golle yanıt verebildi.

Galatasaray’ın Kadıköy’de galip gelemediği son 22 resmi maç şöyle:

Tarih Organizasyon Sonuç (FB-GS)

07.02.2001 Türkiye Kupası 4 - 4

06.05.2001 Süper Lig 2 - 1

16.02.2002 Süper Lig 1 - 0

06.11.2002 Süper Lig 6 - 0

29.02.2004 Süper Lig 2 - 1

22.05.2005 Süper Lig 1 - 0

08.03.2006 Türkiye Kupası 2 - 1

22.04.2006 Süper Lig 4 - 0

03.12.2006 Süper Lig 2 - 1

08.12.2007 Süper Lig 2 - 0

03.02.2008 Türkiye Kupası 0 - 0

09.11.2008 Süper Lig 4 - 1

25.10.2009 Süper Lig 3 - 1

24.10.2010 Süper Lig 0 - 0

17.03.2012 Süper Lig 2 - 2

12.05.2012 Süper Lig 0 - 0

12.05.2013 Süper Lig 2 - 1

10.11.2013 Süper Lig 2 - 0

08.03.2015 Süper Lig 1 - 0

25.10.2015 Süper Lig 1 - 1

20.11.2016 Süper Lig 2 - 0

17.03.2018 Süper Lig 0 - 0