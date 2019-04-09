Muharrem Sarıkaya muhtarların seçim hilesini ortaya çıkardı!

31 Mart yerel seçim tartışmaları hala sürüyor. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, seçim sonuçlarına ilişkin olarak AK Parti ve İYİ Parti'den bazı isimlerle konuştuğunu aktardı. Sarıkaya, "Her ikisinin de yakındığı kesim muhtarlardı" ifadesini kullandı.

İstanbul seçim sonuçları büyük tartışamala neden oldu. Seçimde hile iddiaları alıp başını giderken Muharrem Sarıkaya seçimde muhtarların aslında seçimi kazanmak için başvurdukları oyunu deşifre etti. Üstelik muhtarların bu oyunundan hem Ak Partili hem de İYİ Partili yetkililer yakınmış.

Muharrem Sarıkaya "Ertesi gün hesabı" başlığıyla yayımlanan yazısında "Her iki ittifaktan birebir aynı olmasa da anlam açısından benzer cümle şöyleydi: Bu kadar sayımın, bu kadar itirazın tek sorumlusu muhtarlar" ifadesini kullandı.

Tek dertleri memleketinde muhtar olmak

Sarıkaya AK Partili bir ismin kendisine şu detayı verdiğini anlattı:'Muhtarlar bu seçimi kazanmak için ne kadar akrabası yakını varsa aldı memleketine götürdü. Tek dertleri memleketinde muhtar olmak… Gidenlerin ağırlıklı bölümü de Karadenizli bizim seçmen…'İYİ Parti'nin kurmay heyetinden birinden de aynı cümleyi duyunca içimden gülmeye başladım.

Muhtarlar ne kadar akrbası varsa seçmen yazdırdı

Sarıkaya Ak Partili ismin anlattıklarına benzer şeyleri İYİ Partili bir ismin de anlattığını söyledi. İYİ Partili isim Sarıkaya'ya ''Muhtarlar Düzce, Yalova gibi yakın kentlerden, hatta Karadeniz illerinden ne kadar akrabası yakını varsa getirip seçmen yazdırdı; şimdi yarattıkları sorunu siyasetçi temizlemeye çalışıyor. Asgari ücretten maaş alacağız diye ülkeyi getirdikleri hale bakın!..'' açıklamasında bulunmuş.

Belki 6 ay ikamet etme zorunluluğu getirilir

AK Parti ve İYİ Parti'nin aynı şeyden yakındığına dikkat çeken Sarıkaya ''Şurası bir gerçek ki seçmen kaydırması bu ülkede her seçim sorun oldu.Daha önce 6 ay ikamet etme zorunluluğu vardı, kaldırıldı. Belki yeniden getirilir de tartışmalar son bulur." ifadelerini kullandı.