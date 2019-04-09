SON DAKİKA
İstanbul seçimleriyle ilgili önemli gelişme! AK Parti seçimlerin yenilenmesi için YSK'ya başvuracak! AK Parti'den flaş açıklama Haberin devamı.
HABER /  GÜNCEL
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

Muharrem Sarıkaya muhtarların seçim hilesini ortaya çıkardı!

Muharrem Sarıkaya muhtarların seçim hilesini ortaya çıkardı!

31 Mart yerel seçim tartışmaları hala sürüyor. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, seçim sonuçlarına ilişkin olarak AK Parti ve İYİ Parti'den bazı isimlerle konuştuğunu aktardı. Sarıkaya, "Her ikisinin de yakındığı kesim muhtarlardı" ifadesini kullandı.

İstanbul seçim sonuçları büyük tartışamala neden oldu. Seçimde hile iddiaları alıp başını giderken Muharrem Sarıkaya seçimde muhtarların aslında seçimi kazanmak için başvurdukları oyunu deşifre etti. Üstelik muhtarların bu oyunundan hem Ak Partili hem de İYİ Partili yetkililer yakınmış.

Muharrem Sarıkaya "Ertesi gün hesabı" başlığıyla yayımlanan yazısında "Her iki ittifaktan birebir aynı olmasa da anlam açısından benzer cümle şöyleydi: Bu kadar sayımın, bu kadar itirazın tek sorumlusu muhtarlar" ifadesini kullandı.

Tek dertleri memleketinde muhtar olmak

Sarıkaya AK Partili bir ismin kendisine şu detayı verdiğini anlattı:'Muhtarlar bu seçimi kazanmak için ne kadar akrabası yakını varsa aldı memleketine götürdü. Tek dertleri memleketinde muhtar olmak… Gidenlerin ağırlıklı bölümü de Karadenizli bizim seçmen…'İYİ Parti'nin kurmay heyetinden birinden de aynı cümleyi duyunca içimden gülmeye başladım.

Muhtarlar ne kadar akrbası varsa seçmen yazdırdı

Sarıkaya Ak Partili ismin anlattıklarına benzer şeyleri İYİ Partili bir ismin de anlattığını söyledi. İYİ Partili isim Sarıkaya'ya ''Muhtarlar Düzce, Yalova gibi yakın kentlerden, hatta Karadeniz illerinden ne kadar akrabası yakını varsa getirip seçmen yazdırdı; şimdi yarattıkları sorunu siyasetçi temizlemeye çalışıyor. Asgari ücretten maaş alacağız diye ülkeyi getirdikleri hale bakın!..'' açıklamasında bulunmuş.

Belki 6 ay ikamet etme zorunluluğu getirilir

AK Parti ve İYİ Parti'nin aynı şeyden yakındığına dikkat çeken Sarıkaya ''Şurası bir gerçek ki seçmen kaydırması bu ülkede her seçim sorun oldu.Daha önce 6 ay ikamet etme zorunluluğu vardı, kaldırıldı. Belki yeniden getirilir de tartışmalar son bulur." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Artvin Belediye Başkanı Ensar Vakfı'na tahsil edilen binayı geri aldı
Artvin Belediye Başkanı Ensar Vakfı'na tahsil edilen binayı geri aldı
Metin Feyzioğlu'ndan seçim yorumu
Metin Feyzioğlu'ndan seçim yorumu
Hasan Ruhani'den ABD'ye 'IR8 santrifüj' tehdidi!
Hasan Ruhani'den ABD'ye 'IR8 santrifüj' tehdidi!
Taşınma sonrası İstanbul Havalimanı iş ilanları arttı
Taşınma sonrası İstanbul Havalimanı iş ilanları arttı
Kargo vereceklere müjde! 30 Nisan'a kadar dev indirim
Kargo vereceklere müjde! 30 Nisan'a kadar dev indirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a uyarı: Başkanlık yetkilerini çiğnetme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a uyarı: Başkanlık yetkilerini çiğnetme
ÖNCEKİ HABERLER
3600 ek gösterge son haber ne zaman çıkacak net tarihi
3600 ek gösterge son haber ne zaman çıkacak net tarihi
Çocuk sahibi olmak isteyen anne adayları ne yapmalı?
Çocuk sahibi olmak isteyen anne adayları ne yapmalı?
İstanbullu Gelin 80. bölüm fragmanı
İstanbullu Gelin 80. bölüm fragmanı
Cep, internet, oyun! Bu Dijital Hastalıklar kitabını herkes okumalı
Cep, internet, oyun! Bu Dijital Hastalıklar kitabını herkes okumalı
Hera Aslan kaç yaşında aslen nereli Hera Aslan kimdir
Hera Aslan kaç yaşında aslen nereli Hera Aslan kimdir
Polis haftası mesajları resimli kısa öz güncel kutlama mesajları 2019
Polis haftası mesajları resimli kısa öz güncel kutlama mesajları 2019
Mart ayında en fazla dolar kâr getirdi
Mart ayında en fazla dolar kâr getirdi
Söz 78. bölüm ilk sahne
Söz 78. bölüm ilk sahne
Yorumlar 1 yorum