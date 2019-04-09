Büyükçekmece'de ne oldu? YSK seçimleri iptal edebilir deniyor

BÜYÜKÇEKMECE'de AK Parti seçimlerin iptal edilmesini istemişti, YSK bugün kararını açıklayacak peki bu ilçede neler oldu?

AK Parti'nin Büyükçekmece ilçesinde "usulsüz seçmen kaydı yapıldığı" iddiasıyla seçimin iptalini istiyor.YSK, AKP'nin başvurusuyla ilgili kararını bugün açıklayabilir.

Peki iddialar ne?

Büyükçekmece'de boş arazilere ve boş evlere nüfus kaydı yapıldığı iddialarına dair soruşturma Ocak ayında başlamıştı. AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı'nın konuyla ilgili olarak Ocak ayında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi olmasıyla 2 kişi tutuklanmıştı.

Mehmet Özgür Samanlı

Büyükçekmece'deki iddiaların kaynağında yer alan nüfus müdürünün adı Mehmet Özgür Samanlı. Büyükçekmece İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde görevli Mehmet Özgür Samanlı, boş konutlara nüfus kaydı yaptığı iddiasıyla 19 Ocak 2019'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Nüfus memuru Samanlı,n ilçedeki boş dairelere Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında ilk belirlemelere göre 354 kişi kaydetti.

Tutuklanan diğer kişi...

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Büyükçekmece'de bir kafenin personel şefi olan Osman Doğan da 12 Şubat tarihinde tanıklarla konuşarak delilleri kararttığı gerekçesiyle tutuklandı.

Soruşturma kimler hakkında?

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Başkan Yardımcıları Başak Sancar, Nuraydın Sak, Ömer Kazancı, Mehmet Başaran, Adem Yazır ile nüfus müdürlüğünde görevli zabıta memuru Mehmet Özgür Samanlı, Büyükçekmece'de bir kafenin personel şefi olan Osman Doğan, Ömer Çebi, Talat Üstündağ, Ayhan Ocakbaşı, Macit Başalmaz ve belediye başkanının yeğeni Arif Akgün hakkındaki soruşturma devam ediyor.

31 Mart'taki yerel seçimlerde Hasan Akgün Büyükçekmece Belediye Başkanı seçildi.



Bugün operasyon yapılıyor



Bu sabah Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından bir operasyon başladı. Polis ekipleri seçim öncesi ilçeye adres kaydı yaptırdığı iddia edilen kişilerin belirtilen adreslerde oturup oturmadığını kontrol ediyor.

AK Parti'nin iddiası ne?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, "Ortada bir oy yolsuzluğu var, suistimal var, usulsüzlük var" açıklamasında bulunmuştu. Yavuz, Büyükçekmece'de 11 bin 186 kişinin usulsüz bir şekilde seçmen kaydının yapıldığını öne sürdü.

CHP ne diyor?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak ise seçmen listelerinin açıklanmasının ardından CHP'nin Büyükçekmece'deki listelere itiraz ettiğini, bunun sonucunda 741 kişinin Büyükçekmece'deki seçmen kaydının silindiğini söyledi. Öztrak, "31 Ocak'ta seçmen listeleri kesinleşti. Beyefendiler bu tarihe kadar neredeymiş?" dedi.

Seçmen sayısı ne kadar artmış?

CHP'li Öztrak ilçedeki seçmen sayısına ilişkin bilgileri de paylaştı: "Büyükçekmece'de bir önceki seçimlerde kayıtlı seçmen sayısı 172 bin 351. Mahalli seçimlerde kayıtlı seçmen sayısı 174 bin 773. Seçmen sayısı 2 bin 422 kişi artmış. 760'ı yeni seçmen olan genç seçmenler. Sonuçta burada yeni gelen 2 bin kişi bile yok. Nerede 10 binler, kaydırılanlar, gelenler?"