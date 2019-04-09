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İstanbul seçim sonuçları YSK verilerine göre geçersiz oy sayısında fark

İstanbul seçim sonuçları YSK verilerine göre geçersiz oy sayısında fark

İSTANBUL 'daki geçersiz oy sayımı sonuçlarına ilişkin CHP Sözcüsü Faik Öztrak bir açıklama yaptı. Öztrak İstanbul seçiminde son rakamları verdi. Öztrak’ın paylaştığı son bilgilere göre oyların yüzde 96’sı sayıldı, İmamoğlu ile Yıldırım arasındaki fark 14 bin 532.

31 Mart seçimleri geride kalsa da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı henüz netlik kazanmadı. AK Parti'nin itirazı sonrasında birçok ilçede oylar yeniden sayıldı. Sayımlar Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki farkı günden güne düşürse de henüz sonuç değişmedi.

Oyların yüzde 96'sı sayıldı fark 14 bin 532

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak son rakamları açıkladı. Öztrak, Yüksek Seçim Kurulu'nun verilerine göre oyların yüzde 96'sının sayıldığını ve farkın 14 bin 532 olduğunu açıkladı.

Saat 12:00 itibariyle fark 14.532’ye indi.

21 ilçede 51 sandıkta yeniden sayım!

Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Beykoz, Esenler, Esenyurt,
Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Pendik, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

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