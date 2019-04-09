SON DAKİKA
İstanbul seçimleriyle ilgili önemli gelişme! AK Parti seçimlerin yenilenmesi için YSK'ya başvuracak! AK Parti'den flaş açıklama Haberin devamı.
HABER /  DÜNYA
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

Suudi Arabistan'dan ABD'ye Devrim Muhafızları desteği

Suudi Arabistan'dan ABD'ye Devrim Muhafızları desteği

ABD, İran Devrim Muhafızları'nı terör listesine aldı. Suudi Arabistan ise bu kararı memnuniyetle karşıladı.

SUUDİ ARABİSTAN resmi haber ajansı SPA, Suudi Arabistan'ın ABD'nin İran Devrim Muhafızları'nı terör listesine alma kararını memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Haberde, "ABD'nin kararı, Suudi Arabistan’ın İran tarafından desteklenen terörizmle yüzleşme gerekliliği konusunda uluslararası topluma defalarca yaptığı talebi tercüme ediyor" ifadeleri kullanıldı. 

Sünni Müslüman bir kraliyet ailesi tarafından yönetilen Suudi Arabistan, Şii Müslüman olan İran'ı kendi ve diğer Orta Doğu ülkelerinin iç meselelerine müdahale etmekle suçluyor. İran ve Suudi Arabistan, Suriye ve Yemen'deki çatışmalarda karşı taraflara destek veriyor. 

İsrail’den de ABD’nin kararına destek 
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Trump’a kararından dolayı teşekkür etti. Netanyahu, Twitter’dan yaptığı açıklamada, ülkesinin ve bölgenin çıkarlarına hizmet eden bu konudaki önemli isteğine yanıt verdiği için Trump’a teşekkür ettiğini belirtti. Netanyahu ayrıca, İsrail ve ABD'nin dünya barışını tehdit eden İran rejimine karşı birlikte çalışmaya devam edeceğini ifade etti. 

ABD Başkanı Donald Trump, dün İran Devrim Muhafızları'nı resmen terör örgütü olarak tanıdığını duyurmuştu. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Suriyelilere yardımı kesti
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Suriyelilere yardımı kesti
AK Parti'nin ihanet kuşkusu! Fatih Altaylı Ekrem İmamoğlu haklı dedi!
AK Parti'nin ihanet kuşkusu! Fatih Altaylı Ekrem İmamoğlu haklı dedi!
Benzine yeni zam gelebilir petrol fiyatları yükseliyor
Benzine yeni zam gelebilir petrol fiyatları yükseliyor
FIBA'dan Karşıyaka'yı kızdıran skandal paylaşım
FIBA'dan Karşıyaka'yı kızdıran skandal paylaşım
HDP'li Sırrı Sakık'tan çok tartışılacak açıklamalar: Milletvekillerimiz bizi yalnız bıraktı
HDP'li Sırrı Sakık'tan çok tartışılacak açıklamalar: Milletvekillerimiz bizi yalnız bıraktı
Kemal Öztürk AK Parti'deki asıl sorunu açıkladı
Kemal Öztürk AK Parti'deki asıl sorunu açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
2019 kandillerin tarihleri ne zaman Diyanet sıralı kandil listesi
2019 kandillerin tarihleri ne zaman Diyanet sıralı kandil listesi
65 yaş maaşları yattı mı Nisan ayı 65 yaş maaşı ödeme günü
65 yaş maaşları yattı mı Nisan ayı 65 yaş maaşı ödeme günü
10 nisan polis haftası etkinlikleri 2019 takvimi neler?
10 nisan polis haftası etkinlikleri 2019 takvimi neler?
Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüşecek
Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüşecek
Kadıköy’de 56. randevu
Kadıköy’de 56. randevu
3600 ek gösterge son haber ne zaman çıkacak net tarihi
3600 ek gösterge son haber ne zaman çıkacak net tarihi
Bitirim İkili 4 mü geliyor başrollerden ilginç paylaşım
Bitirim İkili 4 mü geliyor başrollerden ilginç paylaşım
10 Nisan evde bakım parası yatan 2 il listeye girdi!
10 Nisan evde bakım parası yatan 2 il listeye girdi!
Yorumlar 2 yorum