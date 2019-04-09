Suudi Arabistan'dan ABD'ye Devrim Muhafızları desteği

ABD, İran Devrim Muhafızları'nı terör listesine aldı. Suudi Arabistan ise bu kararı memnuniyetle karşıladı.

SUUDİ ARABİSTAN resmi haber ajansı SPA, Suudi Arabistan'ın ABD'nin İran Devrim Muhafızları'nı terör listesine alma kararını memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Haberde, "ABD'nin kararı, Suudi Arabistan’ın İran tarafından desteklenen terörizmle yüzleşme gerekliliği konusunda uluslararası topluma defalarca yaptığı talebi tercüme ediyor" ifadeleri kullanıldı.



Sünni Müslüman bir kraliyet ailesi tarafından yönetilen Suudi Arabistan, Şii Müslüman olan İran'ı kendi ve diğer Orta Doğu ülkelerinin iç meselelerine müdahale etmekle suçluyor. İran ve Suudi Arabistan, Suriye ve Yemen'deki çatışmalarda karşı taraflara destek veriyor.

İsrail’den de ABD’nin kararına destek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Trump’a kararından dolayı teşekkür etti. Netanyahu, Twitter’dan yaptığı açıklamada, ülkesinin ve bölgenin çıkarlarına hizmet eden bu konudaki önemli isteğine yanıt verdiği için Trump’a teşekkür ettiğini belirtti. Netanyahu ayrıca, İsrail ve ABD'nin dünya barışını tehdit eden İran rejimine karşı birlikte çalışmaya devam edeceğini ifade etti.