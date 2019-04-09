Uğur Boral'dan Galatasaraylıları kızdıracak derbi yorumu

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski futbolcularından Uğur Boral, Galatasaray derbi öncesi yaptığı açıklamada ''Galatasaray bu sene kesin kazanır gibi ifadelerin hayacilik olduğunu düşünüyorum. En iyi dedikleri Galatasaray kendi evinde bile Fenerbahçe'yi yenemedi.'' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski futbolcularından Uğur Boral, uzun süren sessizliğini bozdu ve Aziz Yıldırım'dan Alex'e, derbilerin atmosferinden, günümüz sezonunda yaşanan başarılı performanslara kadar bir çok konuda açıklama yaptı.

Asistanaliz.com'un Pazartesi günleri YouTube kanalında yayınlanan spor programı "90+4 Futbol"a katılan ve tarihi açıklamalar yapan Uğur Boral, öncelikle Beşiktaş'ın Rizespor'u 7-2 mağlup ettiği karşılaşma için özgüvenin verdiği hata ile evsahibi ekibinin bariz hatalarla bu skorun ortaya çıktığını ifade etti.

Çok sayıda derbi heyecanı yaşayan Uğur Boral bu haftaki Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesi için ise şu ifadeleri kullandı:



"Derbi haftası çok önceden başlar. Ne kadar önümüzdeki maçlara bakıyoruz denilse de Galatasaray derbisinin psikolojisini iyi biliyorum. Galatasaray'ı yenip taraftarın gönlünün almanın, yönetimin gönlünü almanın ve sezonu böyle kapatmanın en yüksek konsantrasyonda oldukları bir dönemdeler.

"Hayacilik olduğunu düşünüyorum"

Galatasaray bu sene kesin kazanır gibi ifadelerin hayacilik olduğunu düşünüyorum. En iyi dedikleri Galatasaray kendi evinde bile Fenerbahçe'yi yenemedi. Fenerbahçe ne kadar kötü olursa olsun büyük takım refleksi gösteriyor, Kadıköy bu enerjinin en üst seviyede yaşandığı stat. Galatasaray, Fenerbahçe stadında kesinlikle rahat kazanır denilemez.

"Fenerbahçe'nin sorunu gol atma zorunluluğu''

Fenerbahçe'nin düşme hattına gerileyecek kadar kötü olduğunu düşünmüyorum. Oyuncuların çok üzüldüğünü biliyorum. Oyuncular acaba taraftar ne zaman bizi yuhalayacak psikolojisiyle maça başlıyorlar. En ufak hatada taraftarın tahammülü kalmadığı için sonuç o psikolojiden çıkartmıyor. Genele baktığımız zaman Fenerbahçe'nin sorunu gol atma zorunluluğu. Defansif hataları hep gol atma kaynaklı veriyor. Galatasaray'a karşı çok gol atma zorunluluğu olduğunu düşünmediğim bir maç. Galatasaray'ı sıkıntılı hallerde yakalayabilirler. Bu maç sezonu kurtarma maçı. Başakşehir'in Beşiktaş maçından alacağı skora göre Galatasaray daha avantajlı bir oyun da oynayabilir. Fatih hocanın taktikleriyle avantajlı duruma geçebilir.

"Sahada daha karakterli oyuncular tercih edilebilirdi"

Türkiye Ligi'nde başarılı olmak istiyorsanız sporcu karakteri ve yetenekleri olan Türk oyuncuyu yakalamanız gerek. Yani burada Slimani örneği var. Sezon başında ismi gelince alırsınız, Ayew'i alırsınız ama geldikleri zaman da bu oyuncular olmayabiliyor. Dinamikler burada bambaşka. Cocu'nun yanına çok iyi Türk yardımcılar alınabilirdi. Comolli'yi denetleyecek isimler olabilirdi. Sahada daha karakterli oyuncular tercih edilebilirdi.

"Oğlum bu maç başka bir şeye benzemez"

Fenerbahçe'de derbi toplantıları çoktan başlamıştır. Oyuncular birbirlerinin odasına gidip "Oğlum bu maç başka bir şeye benzemez" diyordur. Galatasaray maçları Fenerbahçe'nin bayramıdır.

"Konsantre olun" diye birbirlerini uyarıyorlardır. Seyircinin o enerjisini görünce motivasyonları ikiye katlanacaktır. Bu sene birine ödül verilecekse Fenerbahçe taraftarına ödül verilmelidir. Seyircinin özgüvenli destekleme tavrı Fenerbahçe tarihinde yoktur. Bunun sebebi de Ali Koç'tur.

"Aziz Başkanın bana anlattıklarını anlatırsam olay olur"

Alex'in futbolcular adına gidip Zico'yu istemediği ile ilgili soruya Uğur Boral, "O soruyu yanıtlamak istemem ama şunu söyleyebilirim. Bu olayı yıllar sonra Aziz Yıldırım başkanıma bana anlatır mısınız dedim. Ben şimdi Aziz Başkanın bana anlattıklarını anlatırsam olay olur. Zico'nun gidişi çoğu futbolcuyu üzdü. Bunu söyleyeyim."

Uğur Boral, Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'nin mevcut durumu için çok üzgün olduğunu da ifade etti.

Boral, son olarak Ljajic'i çok beğendiğini ve şu anda ligin 2. yarısında kendine geldiğini belirtti. Uğur boral, "Oğuzhan için üzülsem de Ljajic Beşiktaşlıları sevindiriyor" açıklamasında bulundu.