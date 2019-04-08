Ankara'da bir devir sona erdi Mansur Yavaş artık Belediye Başkanı
Ankara'da Mansur Yavaş mazbatasını aldı devir teslim töreni de yapıldı. Böylece 25 yıllık Refah-AK Parti dönemi Ankara'da sona erdi.
ANKARA'nın geçen haftadan bu yana merakla beklenen resmi başkanı bugün netleşti. Millet İttifakı'nın ortak adayı Mansur Yavaş oyların yüzde 50.93'ünü alarak Ankara'nın Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Yavaş, saatler önce mazbatasını aldı.
Mazbatasını alır almaz 'Herkesin belediye başkanı olacağım' diyen Mansur Yavaş, devir teslim töreni için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Binası'na gitti. Büyükşehir Belediyesi binasına giden Yavaş, girişte bekleyen personel ve vatandaşlarla selamlaşarak sohbet etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi sona eren Mustafa Tuna, Yavaş ve beraberindekileri makamında karşıladı.
Mansur Yavaş, eşi Nursen Yavaş, TBMM Başkanvekili Levent Gök, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, CHP İl Başkanı Rıfkı Güvener, İYİ Parti İl Başkanı Yetkin Öztürk, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in katılımıyla yapılan törende, belediye mührünü Tuna'dan teslim aldı. Tuna, Yavaş'ı tebrik ederek görevinde başarılar diledi.
Tuna'ya teşekkür: Yavaş, Tuna'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi sırasında güzel hizmetleri olduğunu belirtti. Kendisinin de Tuna'yı takdir eden sosyal medya paylaşımları bulunduğunu ifade eden Yavaş, töreni düzenlediği için Tuna'ya teşekkür etti. Yavaş, "Bundan sonra kendisinin değerli fikirlerinden, tecrübelerinden yararlanacağız. Bu devir teslim töreninde, kendisinden görevi devralmaktan da ayrıca çok mutluyum." diye konuştu.