Ankara'da bir devir sona erdi Mansur Yavaş artık Belediye Başkanı

Tuna'ya teşekkür: Yavaş, Tuna'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi sırasında güzel hizmetleri olduğunu belirtti. Kendisinin de Tuna'yı takdir eden sosyal medya paylaşımları bulunduğunu ifade eden Yavaş, töreni düzenlediği için Tuna'ya teşekkür etti. Yavaş, "Bundan sonra kendisinin değerli fikirlerinden, tecrübelerinden yararlanacağız. Bu devir teslim töreninde, kendisinden görevi devralmaktan da ayrıca çok mutluyum." diye konuştu.