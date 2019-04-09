AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, CHP'ye ateş püskürdü!

AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel, Büyükçekmece'de seçimlerin iptali için yaptıkları başvuruyu geri çekmediklerini söyledi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bugün düzenlediği basın toplantısında seçim sonuçlarına dair açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde seçimlerin iptali için başvurduğunu hatırlatan Öztrak, "AKP temsilcileri Büyükçekmece ile ilgili yapmış oldukları müracaatın reddedileceğini anlayınca müracaatı geri çektiler. Büyükçekmece bu sabah polis kaynıyor" açıklaması yaptı.

Öztrak'ın söz konusu iddiasına yanıt, AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel'den geldi.

"Müracaatımız YSK'nın gündeminde"

"Müracaatımızı geri çekme gibi bir şey söz konusu değil. Müracaatımız YSK'nın gündeminde bulunmakta. Sadece görüşme takviminde bir değişiklik olmuştu" diyen Özel, şöyle devam etti:

"Büyükçekmece'ye ilişkin müracaatımızı geri çekmemiz mümkün değil hatta bugün bir başvuruda daha bulunacağız. Dosyanın birleştirilmesi talep edilecek. Kendilerini dürüstlüğe davet ediyorum. Kamuoyunu yanlış algılarla lütfen meşgul etmesinler. Doğru olsunlar dürüst olsunlar diyorum. Kamuoyunu yanlış bilgilendirmesinler."

"CHP, kamuoyunu ciddi şekilde yanıltmanın peşinde"

CHP'nin kamuoyunu yanıltmak istediğini savunan Özel, "CHP, kamuoyunu ciddi şekilde yanıltmanın peşinde. Ama bizim resmi verilere, YSK'nın kendisine sormuş olsalardı, "Böyle bir geri çekme var mı?" diye oradan edinebilecekleri bir bilgiyi, hatta orada kendi temsilcileri var, onlara sormuş olsalardı bunu böyle bir geri çekme olayının olmadığını sadece gündemdeki tarihinin değiştiğini öğrenebilecekken, ortaya hiç olmayan bir olayı atmanın gündemi değiştirmek ya da başka ne anlama gelebilir?" dedi.

"Seçmenin taşınması organize işle yapılmıştır"

Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü: Orada belediye tarafından müteahhitlere 50 seçmen 100 seçmen getir diyerek böyle bir baskı kurulup onların hiç konuk olmayan yerde seçmenlerin olduğu belirlendi. Bunu sistemden kontrol etmek de zor. Bir yere seçmen nakledilebilir, gelebilir, gidebilir ancak olmayan bir binaya varmış gibi gösterip, mesken olmayan yerlere başka yerlerden seçmenin taşınması organize işle yapılmıştır. Organize işin de soruşturmasının neticesi savcılık soruşturması ile netleşecek. Buna yargı karar verecektir. YSK'nın buna kayıtsız kalmaması ve yapılan bu usulsüzlük ve yanlışların üzerine giderek ortada bir sahtekarlık varsa bunu onaylamaması gerekiyor. YSK'yı çok duyarlı olmaya davet ediyoruz ve duyarlı olacağından da eminiz."