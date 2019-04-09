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2019 yılı fitre miktarını ne kadar? Diyanet'ten açıklama

2019 yılı fitre miktarını ne kadar? Diyanet'ten açıklama

Diyanet İşleri Başkankalığına bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, 2019 fitre miktarını 23 lira olarak açıkladı.

Yapılan açıklamada, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş başkanlığında toplanan kurulun, 2019 fıtır sadakası miktarını görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan değerlendirmeler neticesinde fıtır sadakasının, Müslüman toplumların neredeyse tamamına yakın bir kesimi tarafından veriliyor olması dikkate alınarak, mevcut sosyoekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak 2019 ramazan ayının başlangıcından 2020 yılı ramazan ayının başlangıcına kadar olan sürede 23 lira olarak belirlenmesine karar verildi."

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