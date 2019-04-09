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25 yılda 3 farklı partiden 5 kez aday oldu! İşte MHP'li ismin son seçimi

25 yılda 3 farklı partiden 5 kez aday oldu! İşte MHP'li ismin son seçimi

SİVAS Hafik'te 3 farklı partiden 5 kez belediye başkanlığı seçimine giren MHP'li Selahattin Çuhadaroğlu, 25 yıl sonra başkan olmayı başardı!

Sivas'ın Hafik ilçesinde yüzde 54 oy oranı ile MHP'den Belediye Başkanı seçilen Selahattin Çuhadaroğlu, siyasetteki kararlılığı ve azmi ile dikkat çekti. Hafik Belediye Başkanı olmak için son 25 yılda üç farklı partiden beş kez aday olan Çuhadaroğlu, 31 Mart seçimlerinde amacına ulaştı.

Ezici bir üstünlük ile amacına ulaştı

1999 yılında MHP, 2004 yılında DYP, 2009 ve 2014 yıllarında ise Saadet Partisinden Hafik Belediye Başkan adayı olan Çuhadaroğlu 2014 seçimlerinde belediye başkanlığını tek bir oyla kaybetti. Kazanma azmini hiç kaybetmeyen ve kararlılığından ödün vermeyen tecrübeli siyasetçi 31 Mart seçimlerinde siyasete başladığı partisi MHP'den aday olup ezici bir üstünlük ise amacına ulaştı.

İşte MHP'li başkan'ın siyasi kariyeri

Her mağlubiyetin ardından yılmadan, kararlılıkla siyaset yapmaya devam ettiğini belirten Çuhadaroğlu, "Ordudan emekli olduktan sonra 1995 yılında memleketime geldim. 95'den 99'a kadar MHP teşkilatının içerisinde ülkücü gençler yetiştirdim. 99'da MHP'nin adayıydım fakat bazı olayları oldu. Ben Doğru Yol partisine geçtim. Doğru yol Partisi'nde mücadeleme devam ettim. İlçe başkanı oldum. 99'da belediye başkan adayı oldum. 33 oy aldım. 2004'de yine Doğru yol Partisi'nden aday oldum. O zaman da 135 falan öyle bir oy aldım. Yılmadım çalıştım halkıma küsmedim çünkü benim yüreğimde memleketime kafamda memleketime uygulayacak projelerin vardı ama o zaman da başaramadık. Genel başkanımız Mehmet ağabeyin Doğru yol partisine dağılmasından sonra Saadet Partisi'nden bana teklif geldi. 2004'ten sonra Saadet Partisi'nde ilçe başkanlığı görevini yürüttüm 2009'a kadar. 2009'da tekrar Saadet Partisi'nden aday oldum. Saadet Partisi'nden aday oldum yine kaybettik ama siyasetimizden yılmadık, devam ettik. 2014'te Saadet Partisi'nden yine aday oldum. Bu kez de bir oyla kaybettik." şeklinde konuştu.

25 yıl sonra zafer

25 yıl boyunda dik durmanın neticesinde zafere ulaştıklarını belirten Çuhadaroğlu, "Saadet partisinden istifa ettim. Ülkücü olduğum için MHP teşkilatına tekrar bizde talep ettik. Görev verdiler ilçe başkanlığını yürüttük. 2019'a kadar ilçe başkanıydım 2019'da ilçe başkanlığından istifa ettim. Belediye başkan adaylarımız onaylandı. Elhamdülillah büyük bir zaferle çıktık. Sabrın sonu dik durmanın sonu memleket sevdasının sevinçli haberi bu elhamdülillah kazandık." diye konuştu.

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