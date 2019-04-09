SON DAKİKA
İstanbul seçimleriyle ilgili önemli gelişme! AK Parti seçimlerin yenilenmesi için YSK'ya başvuracak! AK Parti'den flaş açıklama Haberin devamı.
HABER /  GÜNCEL
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

Engelli maaşları ne zaman yatacak Nisan ayı ödemesi

Engelli maaşları ne zaman yatacak Nisan ayı ödemesi

Engelli maaş ödemesi nisan ayında ne zaman yapılacak sorusu binlerce vatandaşın gündeminde. 2022 maaşları ve engelli maaşların zam geldi. 2019 yılında engelli maaşları 483-724 lira arasında değişiyor. Peki nisan ayında engelli maaşı ne zaman ödenecek? İşte nisan ayı engelli maaş ödeme günleri tablosu...

2019 yılında 2022 maaşlarına, 65 yaş yaşlılık maaşlarına ve engelli maaşlarına da zam geldi. 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım parası almak için gelir sınırı yükseldi. Yaşlılar 606, engelliler 483-724, evde yakınına bakanlar bin 315 lira alacak. Peki engelli maaşı ödemesi nisan ayında ne zaman yapılacak? 

Ocak'ta memur maaşlarıyla birlikte 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım parası gibi ödemeler yükseldi. Yaşlıların, engellilerin, yakınlarına bakanların geliri arttı. 

YAŞLILIK AYLIĞI: 581 bin kişiye ödenen 543,25 lira tutarındaki 65 yaş aylığı Ocak'ta 603,82 ya da 606,21 liraya çıkabilecek. Ayrıca bu ödemeden yararlanmada gelir sınırı artacak. Bu sınır bu yıl 483,63 liraydı. Ocak'ta 609,67 liraya çıktı.

ENGELLİ AYLIĞI: Devlet, yüzde 40-60 engeli olanlara aylık 433,68, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara da 650,51 lira veriyor. Ocak'ta aylığın tutarı yüzde 40-60 engeli olanlarda 482,04-483,94 lira, yüzde 70 ve üstü engeli olanlarda 723,04-725,90 lira olabilecek. Kişi başı gelir şartı da 609,67 liraya çıktı.

EVDE BAKIM AYLIĞI: Evde engelli ya da yaşlı yakınına bakanlara bin 179 lira ödeniyor. Bu ödeme de Ocak'ta bin 310- bin 315 liraya çıkabilecek. Bu ücreti almak için kişi başı gelir sınırı da Ocak'tan itibaren bin 219 lira 34 kuruş oldu.

Doğum Yılının Son Rakamına göre ödeme günleri

0 ve 5 olanlar her dönemin 5. günü, 
1 ve 6 olanlar her dönemin 6. günü, 
2 ve 7 olanlar her dönemin 7. günü, 
3 ve 8 olanlar her dönemin 8. günü, 
4 ve 9 olanlar her dönemin 9. günü ödeniyor

2019 ENGELLİ MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR: Engelli bir bireyin maaş alabilmesi için maddi durumunun kötü olması yani fakir olması, muhtaç ve kimsesiz olması gerekmektedir. 2022 aylığı olarak bilinen engelli maaşları için başvurular Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıflarına yapılmaktadır. Bağlı bulunduğunuz SYDV kurumuna engelli maaşı için başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuru yapabilmek için istenen evrakları tam bir şekilde başvuru esnasında teslim etmek gerekmektedir. Evraklarında eksiklik bulunanların başvuruları kabul edilmemektedir.

Başvurularını tamamlayan adaylara vakıf tarafından başvuru alındı belgesi verilmektedir. Engelli maaşı başvuruları en fazla 1 ay içinde sonuçlanmaktadır. Başvuru yapan bireyin muhtaçlık değerlendirilmesi ise yaşadığı ev hanesinin geliri dikkate alınarak yapılmaktadır. Ayrıca engelli maaşına başvuracak kişinin yaşı da önem arz etmektedir. Başvuran kişinin 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olması gerekmektedir. 65 yaşından büyük olanların ise en az %70 oranında engellinin bulunması gerekmektedir.

SON DAKİKA HABERLERİ
Hakimin odasından 20 lira ve çay fişi çaldığı ileri sürülen 2 temizlikçi tutuklandı
Hakimin odasından 20 lira ve çay fişi çaldığı ileri sürülen 2 temizlikçi tutuklandı
Bağdat Caddesi'ndeki sır infazda kritik gelişme!
Bağdat Caddesi'ndeki sır infazda kritik gelişme!
İstanbul'da seçimler yenilenebilir! Ali İhsan Yavuz AK Parti'nin isteğini açıkladı
İstanbul'da seçimler yenilenebilir! Ali İhsan Yavuz AK Parti'nin isteğini açıkladı
AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, CHP'ye ateş püskürdü!
AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, CHP'ye ateş püskürdü!
Büyükçekmece'de ne oldu? YSK seçimleri iptal edebilir deniyor
Büyükçekmece'de ne oldu? YSK seçimleri iptal edebilir deniyor
PKK'lıları korkutan fotoğraf karesi
PKK'lıları korkutan fotoğraf karesi
ÖNCEKİ HABERLER
Sandık görevli ücretleri ne zaman ödenir ayın kaçında?
Sandık görevli ücretleri ne zaman ödenir ayın kaçında?
AÖF sınav yerleri 2019 belli oldu AÖF sınav giriş belgesi çıkarma
AÖF sınav yerleri 2019 belli oldu AÖF sınav giriş belgesi çıkarma
3600 ek gösterge son haber ne zaman çıkacak net tarihi
3600 ek gösterge son haber ne zaman çıkacak net tarihi
Messi, 6'ncı kez Altın Ayakkabı'nın peşinde
Messi, 6'ncı kez Altın Ayakkabı'nın peşinde
Polis haftası mesajları resimli kısa öz güncel kutlama mesajları 2019
Polis haftası mesajları resimli kısa öz güncel kutlama mesajları 2019
Kadın 57. bölüm 2. fragmanı
Kadın 57. bölüm 2. fragmanı
CHP sözcüsü Faik Öztrak rakam verdi! İşte İstanbul'daki son durum
CHP sözcüsü Faik Öztrak rakam verdi! İşte İstanbul'daki son durum
2019 kandillerin tarihleri ne zaman Diyanet sıralı kandil listesi
2019 kandillerin tarihleri ne zaman Diyanet sıralı kandil listesi
Yorumlar