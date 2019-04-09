Bağdat Caddesi'ndeki sır infazda kritik gelişme!

İSTANBUL Bağdat Caddesi'nde İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin kızının öldürülmesi davasında firari olarak aranan İlhan Ünğan'ı öldüren saldırganların kaçtığı lüks araç, Sultangazi’de bulundu.

İlhan Ünğan, geçen pazar günü Bağdat Caddesi Caddebostan'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İlhan Ünğan cinayetinde kullanılan araç tespit edildi

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin cinayetle ilgili yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, İlhan Ünğan cinayetinde kullanılan aracı tespit etti. Gelen ihbar üzerine aracın Sultangazi’de olduğunu tespit eden ekipler, harekete geçti.

Sürücü gözaltına alındı

Esentepe Mahallesi’nde park edilmiş halde aracı bulan ekipler, aracın sürücüsüyle birlikte iki kişiyi gözaltına aldı. Aracı Esentepe Mahallesi’nde bir cadde de park eden sürücünün, aynı cadde üzerine bulunan bir cep telefonu operatörü bayisinden faturalı hat alırken gözaltına alındığı belirtildi.