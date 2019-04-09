KPSS lisans sınavı ne zaman 2019 başvurular ne zaman?

Memur olma hayali kuran vatandaşların sabırsızlıkla beklediği KPSS 2019 sınav takvimi ÖSYM tarafından hazırlandı. Peki 2019 yılında KPSS başvurusu ne zaman başlıyor? KPSS alan sınavı, lisans ve ortaöğretim sınavı tarihleri ne zaman? 2019 KPSS lisans sınav başvuruları 3 Mayıs 2019 tarihinde başlayacak. KPSS Alan Bilgisi sınavı ise 20-21 Temmuz'da yapılacak.

KPSS 2019 ne zaman, KPSS başvuruları ne zaman başlıyor soruları memurluk hayali kuran binlerce vatandaşın şu sıralar gündeminde. ÖSYM 2019 KPSS sınav takvimini yayınladı. Buna göre 2019 KPSS lisans sınav başvuruları 3 Mayıs 2019 tarihinde başlayacak 15 Mayıs 2019'da sona erecek. Peki 2019 yılında KPSS başvurusu ne zaman başlıyor? KPSS önlisans, lisans ve ortaöğretim sınavı tarihleri ne zaman?

KPSS NE ZAMAN: Kamu personeli olmak isteyenlerin katıldığı KPSS'de tarihler belirlendi. KPSS 2019 takvimini yayınlayan ÖSYM’nin sisteminde sınav tarihleri de yer alıyor. Peki KPSS ne zaman yapılacak?

2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A grubu ve öğretmenlik, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, 2019 KPSS A grubu ve öğretmenlik Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak. 2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 28 Temmuz 2019'da düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 29 Ağustos'ta duyurulacak.

2019 KPSS lisans sınav başvuruları 3 Mayıs 2019 tarihinde başlıyor, 15 Mayıs 2019'da sona eriyor. KPSS Ön lisans ve KPSS Ortaöğretim sınavları, 2019 yılında yapılmayacak. Sınavlar ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılacak.

KPSS SINAV TAKVİMİ

KPSS Alan Bilgisi 2019 sınavı

Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 – 15 Mayıs 2019. Geç Başvuru tarihi 28 Mayıs 2018. Sınav günü 20 Temmuz 2019 (Birinci oturum) – 21 Temmuz 2019 (İkinci oturum).

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 2019 sınavı

Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 – 15 Mayıs 2019. Geç başvuru tarihi 28 Mayıs 2019. Sınav günü 28 Temmuz 2019

KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür 2019 sınavı

Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 – 15 Mayıs 2019. Geç Başvuru tarihi 28 Mayıs 2019. Sınav günü 14 Temmuz 2019

2019 KPSS sınav sonuçları: Tüm sınavlara dair sonuçlar tek bir gün içerisinde açıklanacak. ÖSYM sonuç tarihini açıkladı: 29 Ağustos 2019.

ÖSYM'DEN ÖABT'YE YENİ DÜZENLEME

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sonuçları öğretmenliğe atanmak için kullanılan 2019-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS): Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) uygulanacak 18 alanda konu dağılımları ile sınav sürelerinin yeniden düzenlendiğini açıkladı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM arasında imzalanan protokol kapsamında 2019'da yapılacak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) uygulanacağı alanlara ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.

ÖABT yapılacak alanlara iki yeni bölüm daha eklendiğini hatırlatan Aygün, bu kapsamda "İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği" ve "Beden Eğitimi Öğretmenliği" branşlarında 2019'da ÖABT'nin ilk defa uygulanacağını belirtti.

Aygün, 28 Temmuz 2019'da yapılacak toplam 18 ÖABT alanının şöyle olacağını aktardı:

"Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil (İngilizce), Rehber Öğretmen, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği, Beden Eğitimi Öğretmenliği alanları."

ÖSYM Başkanı Aygün, "ÖABT uygulanacak 18 alanda soru sayısı, 50'den 75'e çıkarıldı. Buna göre, tüm alanlarda konu dağılımları ile sınav süreleri yeniden düzenlendi." bilgisini verdi.

Yeni düzenlemelerin ÖSYM'nin web sayfasından adaylara sunulduğunu bildiren Aygün, şunları kaydetti:

"ÖABT'de adaylara, Sınıf Öğretmenliği ve Yabancı Dil (İngilizce) alanlarında alan bilgisi ile ilgili 45 soru, alan eğitimi ile ilgili 30 soru; diğer tüm alanlarda ise alan bilgisi ile ilgili 60 soru, alan eğitimi ile ilgili 15 soru sorulacak ve cevaplama süreleri de sözel alanlar için 120 dakika, sayısal alanlar için ise 150 dakika olacak.