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Deniz Baykal seçim yorumu yapıp hükümete çağrıda bulundu

Anadolu Ajansı
Deniz Baykal seçim yorumu yapıp hükümete çağrıda bulundu

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, "Bir an önce Türkiye seçim sonuçlarını resmen ilan etmekte bir sıkıntı olmadığını dünyaya göstermelidir" ifadesini kullandı.

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, ekonomide yaşanan gelişmelere ve seçim sonrası yaşanan sürece ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yazılı açıklama yapan Baykal, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir ekonomi politikası, inandırıcı bir şekilde ortaya koyulmalıdır. Hükümetin bu ihtiyacı gördüğünü ve bu konuda bir çaba içine girdiğini görüyorum.

Gözden kaçırılmaması gereken şudur, bu gayretlerin ötesinde seçim sonuçlarını ilan etmekte bir sıkıntı olmadığını dünyaya kanıtlamalıyız. Sadece bu adım bile yapılacak güven verici açıklamalardan çok daha fazla ekonomiye güven duyulmasını sağlayabilir. Türkiye'de demokrasi ve hukukun işlerliği konusunda, uluslararası dünyada tereddüt yaratan konuyu çözecektir. Bir an önce Türkiye seçim sonuçlarını resmen ilan etmekte bir sıkıntı olmadığını dünyaya göstermelidir."

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