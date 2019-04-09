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Böylesi milyonda bir olur! Yok böyle penaltı golü

Böylesi milyonda bir olur! Yok böyle penaltı golü

Meksika'da 17 Yaş Altı ligin kaçmış gibi görünen penaltı vuruşu, beklenmedik şekilde ağlarla buluştu.

Yeşil sahalarda bugüne kadar birçok penaltı atışı ve goller gördük ancak bu defa şans da devreye girdi. Meksika'da 17 Yaş Altı ligin kaçmış gibi görünen penaltı vuruşu, beklenmedik şekilde gol oldu.

Üst direğe çarpan topun auta gideceğini zanneden kaleci, havada süzülen meşin yuvarlağın tekrar filelerle buluşacağını tahmin edemezken ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

'Böylesi milyonda bir olur'
'En şanslı penaltı golü' şeklinde sosyal medyada hızla yayılan bu video 'böylesi milyonda bir olur' dedirtti.

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