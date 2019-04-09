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Denizli'de 11 yaşındaki çocuğun ipte asılı cesedi bulundu

DENİZLİ’de dün bir anda ortadan kaybolan 11 yaşındaki çocuğun inşaatta ipte asılı cesedi bulundu. En son bir internet kafede oyun oynadıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan küçük çocuğun iş yerinden elinde poşete koyduğu ip ile çıktığı iddia edildi.

Olay Serinhisar ilçesi Kayı Mahallesinde meydana geldi. Yenice Mahallesinde oturan 6. sınıfta öğrenim gören N.E.K (11) isimli çocuk dün öğleden sonra bir anda ortadan kayboldu.

Uzun bir süre kendisinden haber alınamayan küçük çocuğun ailesi durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri ilçede detaylı bir çalışma yaparak çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polisle birlikte ilçe sakinleri de küçük çocuğun bulunması için arama çalışmalarına katıldı.

Boş binada asılı bulundu

N.E.K'den kahreden haber ise sabah saatlerinde Kayı mahallesinden meydana geldi. Arama çalışmaları kapsamında boş bina ve inşaatlara bakan ekipler, mahalledeki 2 katlı binanın bodrum katına girdiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı. N.E.K binada tavana monte edilen ve genellikle hamak asmak için kullanılan çengele iple asılı halde bulundu. N.E.K'nin öldüğü yerde devrilmiş halde ahşap eski bir sandalyede bulundu. Polis ekipleri olay yerinde detaylı bir inceleme yaparken, N.E.K'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerinden ardından otopsi yapılmak üzere Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Okulu yerine internet kafeye gitti

N.E.K'nin dün öğrenim gördüğü okuluna öğleden sonra gitmediği ve evden de ‘ben oyun oynamaya gidiyorum’ diyerek evinden çıktığı öğrenildi. Küçük çocuğu gittiği internet kafede gören arkadaşları ise N.E.K'nin kısa bir süre bir savaş oyun oynadığını, ardından oyun oynayanları yaklaşık 10-15 dakika izledikten sonra kafeden çıktığını belirtti. 

Oyun oynadığı bilgisayarın hardiski incelemeye alındı

Alınan ifadelere üzerine polis tarafından yapılan soruşturma kapsamında küçük çocuğun kafede oturduğu bilgisayarın hard diski incelenmek üzere söküldü. 

Küçük çocuğun ölümünde online oyun şüphesi 
N.E.K'nin ölüm haberi üzerine ise oturduğu evi ziyaretçi akınına uğradı. İlçe sakinleri baba M.K'nin gözyaşlarına hakim olamadığı gözlenirken, annesi ise sinir krizleri geçirdi. N.E.K'nin ayrıca 6 yaşında bir de kardeşinin olduğu belirtildi. 

Öte yandan, bazı vatandaşlar ise N.E.K'nin internetten oynanan bir oyun yüzünden öldüğünü öne sürerken, olayla ilgili resmi rakamlardan net bir açıklama yapılmadı. 
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi. 

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