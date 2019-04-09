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Donald Trump'tan AB'ye 11 milyar dolarlık tehdit

Donald Trump'tan AB'ye 11 milyar dolarlık tehdit

ABD Başkanı Donald Trump ile AB arasında başlayan Airbus ve Boeing kavgasında ABD, birliğe 11 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getirmekle tehdit etti.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, AB’nin Boeing’in rakibi Airbus’a destek ödemelerinin yarattığı zarar gerekçesiyle AB’ye yolcu helikopteri, bazı peynir ve şarap çeşitleri, bazı motosikletler ve kayak kıyafetlerine yönelik ek gümrük vergisi getirmeyi gündemine taşıdı.  

ABD Ticaret Temsilcisi’nin Pazartesi günü yaptığı açıklamada Airbus’a defalarca yapılan yardımın ABD’ye olumsuz etkileri olduğu belirtildi.

Trump yönetimi tarafından Pazartesi’den başlaması kaydıyla 1974 Ticaret Kanunu’nun 301. Maddesi gereğince AB Airbus’a ödenekleri kesene dek belirtilen ürünlerde ek gümrük vergisi getirileceği belirtildi.

Dünya Ticaret Örgütü’nün başlatması durumunda bu yaz devreye girebilecek tarifeler ABD’nin AB’den ithal ettiği 11 milyar dolarlık ürünü kapsıyor.

ABD'nin, Airbus sübvansiyonları nedeniyle gümrük vergisi getirilecek Avrupa Birliği (AB) ürünleri listesi önermesinin ardından, AB'nin de Boeing sübvansiyonları nedeniyle olası misillemeye hazırlandığı belirtildi.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) dün AB'nin Airbus sübvansiyonlarını gerekçe göstererek, büyük ticari uçak ve parçalardan şarap ve süt ürünlerine kadar gümrük vergisi getirilecek AB ürünleri listesi önerdi.

Avrupa Komisyonu'ndan bir kaynak, ABD'nin Airbus sübvansiyonlarına karşı aldığı önlemlerin düzeyinin "çok abartılı" olduğunu ve misilleme miktarının ancak Dünya Ticaret Örgütü (WTO) hakemi tarafından belirlenebileceğini söyledi. Komisyon kaynağı, "Boeing anlaşmazlığına paralel olarak, AB misilleme haklarının belirlenmesi de yaklaşıyor ve AB, WTO tarafından atanan hakemin AB'nin misilleme haklarını belirlemesini talep edecek" diyerek, Komisyon'un hazırlık yaptığını ve böylece hakem kararından sonra harekete geçebileceğini söyledi.

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