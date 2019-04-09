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Gelinim Mutfakta Güngör kimdir İstanbullu kaynana Sevim'e bakın

Gelinim Mutfakta Güngör kimdir İstanbullu kaynana Sevim'e bakın

Kanal D'nin fenomen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'ya 55. hafta dahil edilen Güngör Üzüm ve kaynanası Sevim Üzüm'e dair merak edilenler ortaya çıktı.

Gelinim Mutfakta'da 54. hafta elenen Burcu'nun yerine yeni yarışmacılar geldi. Peki Gelinim Mutfakta'ya 55. hafta dahil olan Güngör Üzüm ve kaynanası Sevim Üzüm kimdir? Gelin hep beraber yeni yarışmacıları tanıyalım:

Gelinim Mutfakta Güngör Üzüm Kimdir? 8 Nisan Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde Gelinim Mutfakta'ya Güngör Üzüm dahil edildi. Yarışmaya İstanbul’dan katılan Güngör, aslen İzmirli. 2 yıllık evli olan 35 yaşındaki Güngör'ün 5 aylık bir de kız bebeği var.  

Gelinim Mutfakta Sevim Üzüm Kimdir? Güngör'ün kaynanası Sevim Hanım ise aslen İstanbullu. Babası göçmen olan Sevim Hanım, gelini gibi İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşıyor. 

Gelinim Mutfakta 54. Hafta Sonuçları: 5 Mart Cuma günü ekrana gelen 54. haftanın final bölümünde açıklanan sonuçlara göre; 49 puanla Burcu, yarışmaya veda eden gelin olurken 67 puan toplayan Gülcan ise 5 altın bileziğin sahibi oldu. 

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