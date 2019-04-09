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Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına ferah olun mesajı

Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına ferah olun mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye personeline yazılı bir mesaj gönderdi. 'Kalbinizi ferah tutun' dedi.

Dün mazbatasnı alan Mansur Yavaş, göreve başlar başlamaz belediye personeline gönderdiği yazılı mesajda 31 Mart tarihinde düzenlenen yerel seçimlerde büyük bir teveccühle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildiğini ve mazbatasını aldığını belirtti.

Belediyelerin kamusal hizmet gördüğünü belirten Yavaş, mesajında  "Vatandaştan toplanan gelirlerin hizmetleri finanse ettiği bu yerel yönetim modeli, bizce hesap verilebilirlik ilkesinin tam uygulanması gerektiğini zorunlu kılmaktadır. Ankaralı hemşehrilerimiz için vicdani sorumluluğu omuzladığımızın farkındayız." ifadelerine yer verdi. 

Başkent olduğu için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başarılı olmasının Türkiye'nin temsili ve itibari açısından da fayda yaratacağının altını çizen Yavaş, "Anlaşılacağı üzere bizim zihniyetimize göre belediyecilik siyasi bir hareket alanı değildir." değerlendirmesinde bulundu. 

Yavaş, belediye hizmetlerinin toplumsal bir anlayış ve inanışla, ihtiyacı olan vatandaşlara öncelik tanınarak kamu çıkarı doğrultusunda başlatılacağını ilan etti.

"Güzel hizmetlere birlikte imza atacağız"
Personele geçmişte yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür eden Yavaş, "İnanıyorum ki insana saygılı, aklı ve bilimi esas alan, demokratik ve şeffaf yönetim anlayışımızla çok daha güzel hizmetlere birlikte imza atacağız." ifadelerini kullandı.

Kalbinizi ferah tutun
Yavaş, Ankara'nın tüm ilçelerinin sorunlarının da el birliğiyle çözüleceğini belirterek şunları kaydetti:

"Ankaralı hemşehrilerimizin yüzündeki tebessüm olacağız. Bu uğurda yapacağımız mücadelede bizlere zorluk çıkartmayı düşünenler, aramızdaki gönül ve muhabbet bağının tesis edilmesini engellemeye çalışanlar, aslı astarı olmayan haberler ile sizlerin aklını ve yüreğini bulandırmayı planlayanlar olabilir. Sizden ricam, kalbinizi ferah tutun. Her güne 'Haydi Bismillah' diyerek el birliğiyle başlayalım. Ankara'mızı Cumhuriyetimizin 100. yılına en güzel şekilde hazırlayalım. 'İnsanların en hayırlısı, insanlara hizmet edendir' düsturuyla hareket edeceğiz. Yeni dönem hepimize hayırlı olsun. Bu vesileyle çalışmalarınızda kolaylık diliyorum.

Gelecek kuşaklara çocuklarımıza hikayesi olan bir kent bırakma arzusu ve sorumluluğuna inanan, sorunları çözecek planı ve programı ile inanmış, temiz bir ekiple Ankara özelinde başarılı model belediyeciliğini başlatmak için bugün başlıyoruz. Hep birlikte, Haydi Bismillah."

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