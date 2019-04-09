Korkmaz Karaca'dan CHP'li Tanju Özcan'a manidar gönderme

Cumburbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, göreve gelir gelmez Suriyelilere maaş ve yardımı kesen CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a nükteli bir tepki gösterdi.

Bolu Belediye Başkanlığına seçilerek mazbatasını alıp Kuran'ı Kerim öperek görevine başlayan ancak Suriyeliler konusunda çıkışları ile tepkileri üzerine çeken CHP'li Tanju Özcan, Korkmaz Karaca'nın da gündemindeydi.

Karaca, Suriyeler hakkında sık sık olumsuz görüş bildiren Özcan hakkında sosyal medya hesabı twitter'dan şu ifadelere yer verdi;

Tanju Özcan Bolu’ya Belediye Başkanı seçildi. Hayırlı olsun. Kuran-ı Kerim’i öperek göreve başladı. Bu da çok güzel. Eyvallah. Ancak ilk icraatı Suriyelilerle verilen yemeği kesmek olmuş.+++ — KORKMAZ KARACA (@korkmazkaraca31) 9 Nisan 2019

Sn. Tanju Özcan Göreve Başlarken öptüğünüz Kuran-ı Kerim şöyle buyuruyor.



Kuran-ı Kerim (İnsan; 8) “İhtiyaçları olmasına rağmen yiyeceği; yoksula, öksüze ve esirlere yedirirler”



Öpmekle kalmayın , okuyun. Ve garibanın yemeği ile oynamayın. Allah çarpar. — KORKMAZ KARACA (@korkmazkaraca31) 9 Nisan 2019

Özcan ne demişti?

Seçim sürecinde, Suriyelilere ve göçmen statüsündekilere iş yeri açma ruhsatı vermeyeceğini vadettiğini de hatırlatan Başkan Özcan, "İki şey söylemiştim. 'Belediye bütçesinden hiçbir Suriyeliye yardım yapmayacağım' demiştim. 'Suriyelilere, göçmen statüsündeki yabancı uyruklu kişilere Bolu Belediyesi'nden iş yeri açma ruhsatı vermeyeceğim' demiştim.

Yani 'Ben reddedeceğim. Gitsin alabiliyorsa mahkeme kararıyla alsın' dedim; çünkü Bolu'ya ve Türkiye'ye yerleşsinler istemiyorum.'' şeklinde konuşmuştu.