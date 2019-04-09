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Korkmaz Karaca'dan CHP'li Tanju Özcan'a manidar gönderme

Korkmaz Karaca'dan CHP'li Tanju Özcan'a manidar gönderme

Cumburbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, göreve gelir gelmez Suriyelilere maaş ve yardımı kesen CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a nükteli bir tepki gösterdi.

Bolu Belediye Başkanlığına seçilerek mazbatasını alıp Kuran'ı Kerim öperek görevine başlayan ancak Suriyeliler konusunda çıkışları ile tepkileri üzerine çeken CHP'li Tanju Özcan, Korkmaz Karaca'nın da gündemindeydi.

Karaca, Suriyeler hakkında sık sık olumsuz görüş bildiren Özcan hakkında sosyal medya hesabı twitter'dan şu ifadelere yer verdi;

Özcan ne demişti?

Seçim sürecinde, Suriyelilere ve göçmen statüsündekilere iş yeri açma ruhsatı vermeyeceğini vadettiğini de hatırlatan Başkan Özcan, "İki şey söylemiştim. 'Belediye bütçesinden hiçbir Suriyeliye yardım yapmayacağım' demiştim. 'Suriyelilere, göçmen statüsündeki yabancı uyruklu kişilere Bolu Belediyesi'nden iş yeri açma ruhsatı vermeyeceğim' demiştim.

Yani 'Ben reddedeceğim. Gitsin alabiliyorsa mahkeme kararıyla alsın' dedim; çünkü Bolu'ya ve Türkiye'ye yerleşsinler istemiyorum.'' şeklinde konuşmuştu.

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