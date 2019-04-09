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Milli Piyango 70 milyonu alacak talihliyi bekliyor

Anadolu Ajansı
Milli Piyango 70 milyonu alacak talihliyi bekliyor

Milli Piyango İdaresi yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık ikramiyeyi kazanan talihlinin henüz parasını almaması üzerine sayaç başlattı

Milli Piyango İdaresi verilerine göre, kurumun geçen yıl toplam gelirleri, vergiler dahil 3 milyar 528 milyon 743 bin 465 lira oldu. Bunun yaklaşık 3 milyar 396 milyon 730 bin 946 lirası şans oyunları satış gelirlerinden, 132 milyon 3 bin 519 lirası da diğer gelirlerden oluştu. 

İdarenin 2018 ikramiye ödemeleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,4 artarak 1 milyar 522 milyon 339 bin 545 lirayı buldu. 

Kurum tarafından geçen yıl hazineye 817,1 milyon lira, kamuya 768,7 milyon lira pay aktarılırken, bayi komisyonları ve aracılık giderleri 279,3 milyon lirayı, faaliyet ve işletme giderleri de 141 milyon lirayı aştı. 

En fazla gelir sayısal oyunlardan
İdare, geçen yıl en fazla satış gelirini 2 milyar 273 milyon 169 bin lirayla "sayısal oyunlar"dan sağlarken, kasasına "piyango" satışlarından 836,4 milyon lira, "hemen kazan" satışlarından da 287,1 milyon lira girdi.

467 milyon dağıtıldı
Geçen yıl 31 Aralık çekilişi de dahil olmak üzere 5'i özel, toplam 33 piyango çekilişi düzenlendi. Bu çekilişlerde 63 milyon 847 bin 449 bilet satıldı. 2018'de piyango oyunu satışının yüzde 56'sına denk gelen 467 milyon 256 bin liralık ikramiye talihlilere dağıtıldı. Piyango oyunu satış gelirlerinin, şans oyunları toplam satış geliri içindeki payı da yüzde 25 oldu.

Yılbaşı ikramiyesi için zaman aşımı sayacı
Geçen yılın en yüksek ikramiyesi olan 70 milyon lira, 31 Aralık'taki yılbaşı özel çekilişinde İstanbul'da satılan bir biletin talihlisine çıktı ancak talihli henüz ikramiyesini teslim almadı. 

Milli Piyango biletinin zaman aşımı süresi bir yıl olduğundan, talihlinin 31 Aralık 2019'dan önce biletini ibraz ederek ikramiyesi alması gerekiyor. Bu tarihten sonra alınmayan ikramiye de Hazineye devredilecek. İdare internet sitesine sayaç koyarak, 70 milyon liralık biletin kalan zaman aşımı süresini göstermeye başladı.

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