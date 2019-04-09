Gelinim Mutfakta sonuçları işte çeyrek altının sahibi

Gelinim Mutfakta'da bugün (9 Nisan Salı ) ekrana gelen bölümde Gülcan 13 puanla çeyrek altını kazanan gelin olurken gün sonuncusu ise 8 puanla Ezgi oldu.

Kanal D ekranlarının sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da 55. haftanın ikinci günü tamamlandı. Bugün yani 9 Nisan Salı günü izleyiciyle buluşan bölümde birbirinden maharetli dört gelin, yaptıkları yemekleri kaynanalarının beğenisine sundular. Kaynanaların yemekleri puanlamasının ardından da çeyrek altını kazanan gelin belli oldu.

Gelinim Mutfakta 9 Nisan Gün Birincisi: Haftanın ikinci gününde Gülcan, 13 puanla günü birinci bitirerek Çeyrek altını yakasına taktı. Gün sonuncusu ise 8 puanla Ezgi oldu. Yarışmacıların toplam puanları şöyle;

Gülcan: 31 Güngör: 30 Ezgi: 19 Beyza: 16

Gelinim Mutfakta Güngör Üzüm Kimdir? 8 Nisan Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde Gelinim Mutfakta'ya Güngör Üzüm dahil edildi. Yarışmaya İstanbul’dan katılan Güngör, aslen İzmirli. 2 yıllık evli olan 35 yaşındaki Güngör'ün 5 aylık bir de kız bebeği var.

Gelinim Mutfakta Sevim Üzüm Kimdir? Güngör'ün kaynanası Sevim Hanım ise aslen İstanbullu. Babası göçmen olan Sevim Hanım, gelini gibi İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşıyor.

Gelinim Mutfakta 54. Hafta Sonuçları: 5 Mart Cuma günü ekrana gelen 54. haftanın final bölümünde açıklanan sonuçlara göre; 49 puanla Burcu, yarışmaya veda eden gelin olurken 67 puan toplayan Gülcan ise 5 altın bileziğin sahibi oldu.