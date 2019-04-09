HABER /  MEDYA
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

Gelinim Mutfakta sonuçları işte çeyrek altının sahibi

Gelinim Mutfakta sonuçları işte çeyrek altının sahibi

Gelinim Mutfakta'da bugün (9 Nisan Salı ) ekrana gelen bölümde Gülcan 13 puanla çeyrek altını kazanan gelin olurken gün sonuncusu ise 8 puanla Ezgi oldu.

Kanal D ekranlarının sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da 55.  haftanın ikinci günü tamamlandı. Bugün yani 9 Nisan Salı günü izleyiciyle buluşan bölümde birbirinden maharetli dört gelin, yaptıkları yemekleri kaynanalarının beğenisine sundular. Kaynanaların yemekleri puanlamasının ardından da çeyrek altını kazanan gelin belli oldu.

Gelinim Mutfakta 9 Nisan Gün Birincisi: Haftanın ikinci gününde Gülcan, 13 puanla günü birinci bitirerek Çeyrek altını yakasına taktı. Gün sonuncusu ise 8 puanla Ezgi oldu. Yarışmacıların toplam puanları şöyle;

  1. Gülcan: 31
  2. Güngör: 30
  3. Ezgi: 19
  4. Beyza: 16

Gelinim Mutfakta Güngör Üzüm Kimdir? 8 Nisan Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde Gelinim Mutfakta'ya Güngör Üzüm dahil edildi. Yarışmaya İstanbul’dan katılan Güngör, aslen İzmirli. 2 yıllık evli olan 35 yaşındaki Güngör'ün 5 aylık bir de kız bebeği var.  

Gelinim Mutfakta Sevim Üzüm Kimdir? Güngör'ün kaynanası Sevim Hanım ise aslen İstanbullu. Babası göçmen olan Sevim Hanım, gelini gibi İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşıyor. 

Gelinim Mutfakta 54. Hafta Sonuçları: 5 Mart Cuma günü ekrana gelen 54. haftanın final bölümünde açıklanan sonuçlara göre; 49 puanla Burcu, yarışmaya veda eden gelin olurken 67 puan toplayan Gülcan ise 5 altın bileziğin sahibi oldu. 

İlgili Haberler
Gelinim Mutfakta Güngör kimdir İstanbullu kaynana Sevim'e bakın
SON DAKİKA HABERLERİ
Milli Piyango 70 milyonu alacak talihliyi bekliyor
Milli Piyango 70 milyonu alacak talihliyi bekliyor
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den İstanbul seçimi için önemli açıklama
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den İstanbul seçimi için önemli açıklama
Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına ferah olun mesajı
Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına ferah olun mesajı
Deniz Baykal seçim yorumu yapıp hükümete çağrıda bulundu
Deniz Baykal seçim yorumu yapıp hükümete çağrıda bulundu
Denizli'de 11 yaşındaki çocuğun ipte asılı cesedi bulundu
Denizli'de 11 yaşındaki çocuğun ipte asılı cesedi bulundu
Ekrem İmamoğlu'ndan seçim yenileme talebine bomba yanıt
Ekrem İmamoğlu'ndan seçim yenileme talebine bomba yanıt
ÖNCEKİ HABERLER
Berat Kandili ne zaman 2019 hangi gün Berat nedir?
Berat Kandili ne zaman 2019 hangi gün Berat nedir?
Gelinim Mutfakta Güngör kimdir İstanbullu kaynana Sevim'e bakın
Gelinim Mutfakta Güngör kimdir İstanbullu kaynana Sevim'e bakın
19 Nisan kandil mi ne kandili var 2019
19 Nisan kandil mi ne kandili var 2019
Parkinson hastalığı nedir işte belirtileri ve tedavi yöntemleri
Parkinson hastalığı nedir işte belirtileri ve tedavi yöntemleri
KPSS lisans sınavı ne zaman 2019 başvurular ne zaman?
KPSS lisans sınavı ne zaman 2019 başvurular ne zaman?
Engelli maaşları ne zaman yatacak Nisan ayı ödemesi
Engelli maaşları ne zaman yatacak Nisan ayı ödemesi
Manisa'daki feci kazanın ardından acı haber geldi!
Manisa'daki feci kazanın ardından acı haber geldi!
AÖF sınav yerleri 2019 belli oldu AÖF sınav giriş belgesi çıkarma
AÖF sınav yerleri 2019 belli oldu AÖF sınav giriş belgesi çıkarma
Yorumlar