HABER /  GÜNCEL
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

Usta gazeteci Aykut Işıklar hayatını kaybetti! Aykut Işıklar'ın ölüm sebebi ne?

Usta gazeteci Aykut Işıklar hayatını kaybetti! Aykut Işıklar'ın ölüm sebebi ne?

Usta gazeteci Aykut Işıklar hayatını kaybetti. 70 yaşındaki Işıklar kalp krizi geçirmiş ve hastaneden tedavi altına alınmıştı.

70 yaşındaki ünlü gazeteci Aykut Işıklar kaldırıldığı İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde vefat etti.

Aykut Işıklar, özellikle 90'lı yıllardaki TV magazin programlarıyla tanınmıştı. Işıklar ayrıca; radyoculuk, köşe yazarlığı, program yapımcılığı ve sunuculuk gibi çeşitli görevlerde bulundu.

Aykut Işıklar kimdir?

Türk basının en deneyimli magazincilerinden. Gazeteciliğe 1968 yılında Hürriyet'de başladı. 12 yıl bu gazetede çalıştıktan sonra Günaydın ve Tercuman'da ikişer yıl magazin Müdürlüğüne devam etti. 10 yıl Sabah'da çeşitli servislerde yöneticilik yaptı. Yazılı basında en son Akşam Gazetesi'nde 5 yıl boyunca köşe yazarlığı yaptı. HBB, ATV, Star TV ve Flash TV de program hazırlayıp sundu. Ayrıca Best, Klass, Alem ve İstanbul FM de radyoculuk yaptı. M1 TV ve İstanbul FM'e program hazırladı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Balyoz davası savcısı Hüseyin Kaplan 15 yıl hapis
Balyoz davası savcısı Hüseyin Kaplan 15 yıl hapis
AK Parti'den Büyükçekmece için olağanüstü itiraz!
AK Parti'den Büyükçekmece için olağanüstü itiraz!
HDP’li başkanlardan mazbata başvurusu!
HDP’li başkanlardan mazbata başvurusu!
İngiltere Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki uçak sayısını arttırdı
İngiltere Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki uçak sayısını arttırdı
Korkmaz Karaca'dan CHP'li Tanju Özcan'a manidar gönderme
Korkmaz Karaca'dan CHP'li Tanju Özcan'a manidar gönderme
Milli Piyango 70 milyonu alacak talihliyi bekliyor
Milli Piyango 70 milyonu alacak talihliyi bekliyor
ÖNCEKİ HABERLER
2019 üniversite sınavı ne zaman ÖSYM YKS oturum bilgileri
2019 üniversite sınavı ne zaman ÖSYM YKS oturum bilgileri
Ramazan ne zaman 2019 Diyanet ilk oruç hangi gün?
Ramazan ne zaman 2019 Diyanet ilk oruç hangi gün?
2019 kandillerin tarihleri ne zaman Diyanet sıralı kandil listesi
2019 kandillerin tarihleri ne zaman Diyanet sıralı kandil listesi
Gelinim Mutfakta sonuçları işte çeyrek altının sahibi
Gelinim Mutfakta sonuçları işte çeyrek altının sahibi
Berat Kandili ne zaman 2019 hangi gün Berat nedir?
Berat Kandili ne zaman 2019 hangi gün Berat nedir?
Polis haftası mesajları resimli kısa öz güncel kutlama mesajları 2019
Polis haftası mesajları resimli kısa öz güncel kutlama mesajları 2019
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den İstanbul seçimi için önemli açıklama
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den İstanbul seçimi için önemli açıklama
Sandık görevli ücretleri ne zaman ödenir ayın kaçında?
Sandık görevli ücretleri ne zaman ödenir ayın kaçında?
Yorumlar 1 yorum