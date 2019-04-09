Usta gazeteci Aykut Işıklar hayatını kaybetti! Aykut Işıklar'ın ölüm sebebi ne?

Usta gazeteci Aykut Işıklar hayatını kaybetti. 70 yaşındaki Işıklar kalp krizi geçirmiş ve hastaneden tedavi altına alınmıştı.

70 yaşındaki ünlü gazeteci Aykut Işıklar kaldırıldığı İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde vefat etti.

Aykut Işıklar, özellikle 90'lı yıllardaki TV magazin programlarıyla tanınmıştı. Işıklar ayrıca; radyoculuk, köşe yazarlığı, program yapımcılığı ve sunuculuk gibi çeşitli görevlerde bulundu.

Aykut Işıklar kimdir?

Türk basının en deneyimli magazincilerinden. Gazeteciliğe 1968 yılında Hürriyet'de başladı. 12 yıl bu gazetede çalıştıktan sonra Günaydın ve Tercuman'da ikişer yıl magazin Müdürlüğüne devam etti. 10 yıl Sabah'da çeşitli servislerde yöneticilik yaptı. Yazılı basında en son Akşam Gazetesi'nde 5 yıl boyunca köşe yazarlığı yaptı. HBB, ATV, Star TV ve Flash TV de program hazırlayıp sundu. Ayrıca Best, Klass, Alem ve İstanbul FM de radyoculuk yaptı. M1 TV ve İstanbul FM'e program hazırladı.