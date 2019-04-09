AK Parti'den Büyükçekmece için olağanüstü itiraz!

AK Parti Büyükçekmece için olağanüstü itirazda bulundu. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı hayali seçmen iddiaları için inceleme başlatmıştı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı inceleme üzerine Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sabah saatlerinde yaklaşık bin 500 polis, seçim öncesi ilçede adres kaydı yaptırdığı iddia edilen kişilerin belirtilen adreslerde oturup oturmadığını kontrol etmek üzere ellerinde bulunan adreslere gitti.

Hayali seçmen var mı yok mu? İncelemesi

Seçmenlerin taşındığı iddia edilen adreslerde inceleme yapan polis ekipleri, kayıtlı görülen kişilerin burada oturup oturmadıklarını kontrol etti. Öte yandan söz konusu incelemeye ilişkin herhangi bir operasyon düzenlenmediği ve gözaltı işlemi uygulanmadığı öğrenildi.

Hazırlanan tutanaklar

Adreslerdeki incelemelerini tamamlayan ekipler hazırladığı tutanakları Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirerek teslim etmeye başladı.