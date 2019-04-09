Balyoz davası savcısı Hüseyin Kaplan 15 yıl hapis

FETÖ'den yargılanan Balyoz davası savcısı Hüseyin Kaplan, hakkında mahkeme kararını verdi

FETÖ'den yargılanan Balyoz davası savcısı Hüseyin Kaplan, ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin Kaplan getirildi. Duruşmayı, o dönemde Balyoz davasından yargılanmış olan eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek de izleyici olarak takip etti.

Sanık Hüseyin Kaplan son savunmasında, şu ifadeleri kullandı: "Terör eylemini tasvip etmiyorum. Bana karşı kinle hareket etmeyiniz. Anadolu'dan yetişmiş bir insanım. Suça ve suçluya karşıyım. Ceza verecekseniz bunları göz önüne alın. Kaldığım koğuşta insanlar beddua etmeye zorlanıyor. Ama ben sizin düşmanınız değilim. Belki şartlar değişecek. 2010 yılında Ergenekon'a, Balyoz'a bakış ile şimdiki arasında fark olduğunu görüyorsunuz. 2025'te de belki bugünkü olaylara bakışınız değişecek. Sizin gibi insanım, hata yapmış olabilirim"

'Ben terörist değilim'

Sanık Kaplan son sözünde de "Ben terörist değilim. Suç işlendiğini öğrendikten sonra bağımı kestim. Etkin pişmanlık hükümlerinden ve lehime kanunlardan faydalanmayı talep ediyorum" dedi.

Önce müebbet verildi

Mahkeme heyeti, sanık Hüseyin Kaplan'ın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçu yanında "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından cezalandırılması talep edilmişse de eylemin sadece "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçunu oluşturacağını belirterek TCK 309/1. maddeden önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

15 yıla indirildi

Heyet, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görev alan örgüt ile herhangi bir bağı olmayan yahut örgüte karşı duruş sergileyen asker şahısların rütbe ve görev mahiyetini gözeterek tasfiye edilmesi suretiyle bunların yerine 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan TSK'ya sızmış örgüt mensuplarına yer açmak, onları general sınıfına terfi ettirmek suretiyle örgütün TSK yapılanmasına hakimiyet alanı sağlayan eylemler içerisinde yer aldığı, eylemlerin 15 Temmuz öncesinde yapılması nedeniyle "yardım" kapsamında kaldığından sanığın cezasını 18 yıl hapse indirdi. Sanığın davranışlarını lehine indirim sayan heyet, sanığı netice olarak 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Cezası üyelikten değil

Sanığa ayrıca "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan ceza verilmesine yer olmadığına da hükmedildi. Heyet, sanık hakkında yasal şartları oluşmadığı gerekçesiyle etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verdi. Sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına veya ertelenmesine de yer olmadığına karar verildi. Sanığın, hükümle birlikte tutuklanmasına da hükmedildi.