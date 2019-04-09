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AK Parti YSK'ya İstanbul seçimlerinin iptali için başvuru yaptı mı?

AK Parti YSK'ya İstanbul seçimlerinin iptali için başvuru yaptı mı?

İSTANBUL seçim sonuçlarıyla ilgili son dakika gelişmeler yaşanıyor. AK Parti'nin YSK'ya tam kanunsuzluk itirazı başvurusu yaparak İstanbul seçimlerinin iptalini istediği iddia edilmişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, başvurunun henüz yapılmadığını duyurdu.

İSTANBUL 'da İmamoğlu mu kazandı Yıldırım mı tartışmaları sürerken AK Parti'nin tam kanunsuzluk itirazı başvurusu yaparak İstanbul seçimlerinin iptalini istediğin yönünde haberler geldi.

Daha sonra AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, “AK Parti, Büyükçekmece başvurusu ve İstanbul’da tam kanunsuzluk başvurusunun birlikte görüşülmesini istedi” dedi. Özel'in açıklamasının hemen ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, bir açıklama yaparak başvuru yapıldı yönündeki haberleri yalanladı.

Henüz başvuru gerçekleşmedi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “İstanbul seçimlerinin yenilenmesi hususunda yapmayı düşündüğümüz başvuru, henüz gerçekleşmemiştir” dedi. 

Önümüzdeki günlerde başvuru yapılacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi hususundaki başvurunun henüz gerçekleşmediğini belirterek, "‘Başvuruda bulunuldu’ şeklindeki haberler doğru değildir. Söz konusu bu olağanüstü itiraz yolunu önümüzdeki günlerde kullanmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. 

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