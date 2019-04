Nihal Candan kaç yaşında kalçası açık pantolonu olay oldu!

Bu Tarz Benim yarışması ile ünlenen ve tanınan Nihal Candan kimdir, kaç yaşında soruları son paylaşımdan sonra merak edildi. İnstagramı aktif halde kullanan Nihal Candan'ın kalçasının açık olduğu pozu olay oldu. Peki Nihal Candan'ın gerçek adı ne? Nihal Candan'ın annesi babası kim?

Moda yarışması ile tanınan ve kısa sürede ünlenen Nihal Candan paylaşımları ile konuşulmaya devam ediyor. Son olarak kalçasının bir kısmını açıkta bırakan pantolonu ile olay olan Nihal Candan, kimdir, kaç yaşında, annesi ve babası kimdir?

Sosyetik güzel Nihal Candan, sosyal medya hesabından yaptığı ilginç pantolonlu patlaşımıyla adından söz ettirmeyi başardı.



"KIYMETİM BİLİNİYOR"

Katıldığı bir moda yarışmasıyla tanınan Bahar Candan, daha sonra Murat Boz ve Eser Yenenler ile yakalanmış ve olay olmuştu. Kardeşi Bahar Candan gibi sosyal medyada ilginç paylaşımlar yaparak dikkat çekmeyi seven Nihal Candan giydiği kıyafetle sosyal medya takipçilerinin dikkatini çekti. Candan kalçaları açıkta kalan pantolonuyla çektiği klipleri Instagram hesabından paylaştı. Nihal Candan ilginç kıyafetiyle Londra sokaklarında yürüdü, dans etti, poz verdi. Kıyafetiyle sokaktaki insanların dikkatini çeken Candan "Kıymetim biliniyor" dedi.

Halen İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitimine devam eden Nihal Candan popüler olmasının ardından Nişantaşı’nda Nihal Candan Beauty Center’ı açmış ve burada güzellik, bakım ve estetik hizmet vermektedir.

Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren, Nur Yerlitaş, Ivana Sert, Uğurkan Erez ve Kemal Doğulu’nun jüride yer aldıkları moda programı Bu Tarz Benim ile ünlenen Nihal Candan Eki 2014’te konuk olarak katılıp jüriden 3 yıldız alarak yarışmacı olmaya hak kazanmıştır. Yarışmada gösterdiği sempatik ve eğlenceli performans ile dikkatleri üzerine çeken Nihal Candan daha sonra Survivor’da da yarışmış ve 11 hafta yarışmada kalmayı başarmıştır. Nihal Candan’dan sonra kardeşi Bahar Candan da moda yarışmasına katılmış ve fenomen haline gelmiştir.

Nihal Candan boyu 1.65’tir ve rejim yaptığını her fırsatta dile getirmektedir. 2016 yılında Survivor’a katılacağı zaman “Aç kalmaktan korkmuyor musunuz?” sorusuna “Niye aç kalmaktan korkayım ki ben zaten rejim yapıyorum.” cevabını vermişti. Üzerine basa basa her fırsatta dile getirdiği bir başka konu ise alışverişe olan düşkünlüğü. Bu Tarz Benim’e katıldığı 2014 yılında alışverişe her ay 1000 TL ayırdığından bahsederek alışveriş düşkünlüğünü dile getirmişti.

Kazandığı popülerliği sosyal medya hesaplarına da yansıyan güzel yarışmacı Nihal Candan şu an Instagram’da 735 bin takipçiye sahiptir. Bu platformda paylaştığı birbirinden ilgi çekici fotoğraflarla binlerce beğeni almaya devam ediyor.