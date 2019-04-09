Microsoft Edge nasıl indirilir kullanıma sunuldu indirme linki

2018 yılının son günlerinde duyurulan ve Internet Explorer'ın sonunu getiren Microsoft Edge, kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Microsoft Edge'in Chromium tabanlı yeni sürümü resmen paylaşıldı. Internet Explorer'ın devamı niteliğinde olan ve Windows 10 ile hayatımıza giren Edge, ilk çıktığında hayal kırıklığına uğratmıştı.

Uygulaması üzerinde 2018 yılında büyük çalışmalar gerçekleştiren Microsoft, tamamen yenileme kararı alarak kullanıcılarına muhteşem bir deneyim sunmayı hedefliyor.

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Chromium tabanlı uygulamayı indirdiğiniz anda sekmelerin ve başlık çubuğunun hafifliği göze çarpıyor.

Ayrıca, Google Chrome üzerinde oluşturduğunuz yer imleri, Edge tarafından otomatik olarak entegre edilmiş durumda olacak.